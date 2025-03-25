鈊象：今年以授權遊戲成長為主 加拿大、英國證照年底取得

鈊象董事長李柯柱認為，今年以授權遊戲成長為主，加拿大、英國證照期待年底取得。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）今（25）日舉行法說會，董事長李柯柱表示，去年網路遊戲授權年成長高達69%，預計今年主要成長動能還是授權，至於APP則持平，而商用遊戲機可能小幅成長；針對加拿大、英國市場證照則期待年底可取得。

李柯柱指出，在未來成長動能部份，除持續深耕東南亞市場，也積極拓展歐美市場，陸續推出新產品線，預期今年網路遊戲授權營收會有不錯的表現，他也表示，目前已取得包括庫拉索、馬爾他、瑞典等證照，至於外界關切的加拿大和英國都在送審中，正等待送審結果，預計今年底前有機會拿到。

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至於網路遊戲APP部分，主要有明星三缺一、金猴爺、金好運、滿貫大亨及海王寶藏等，李柯柱分析，除穩固台灣市場，將持續深耕海外市場，將持續在各遊戲平台上架新遊戲、強化品牌印象及舉辦各種活動競賽，提高玩家遊戲樂趣，未來會將持續投入休閒娛樂平台開發，並運用IGS智能營運平台，提高各遊戲平台效益，預期網路遊戲AP營收持平。

在商用遊戲機部分，主要市場仍以中國及美國為主，除延續重磅產品帶來的效益外，將持續開發新機種及提升產品競爭力，預期商用遊戲機營收仍有小幅成長。

針對法人詢問鈊象是否能維持高度成長，李柯柱也坦承，目前鈊象月營收基期已經很高，每個月都在17-18億元，要持續維持每個月大幅成長當然不容易，會盡量開發更多市場，不過也不敢抱太大希望，當然期待營業額能夠持續明顯上揚。

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