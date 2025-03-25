晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鈊象：今年以授權遊戲成長為主 加拿大、英國證照年底取得

2025/03/25 14:42

鈊象董事長李柯柱認為，今年以授權遊戲成長為主，加拿大、英國證照期待年底取得。（記者張慧雯攝）鈊象董事長李柯柱認為，今年以授權遊戲成長為主，加拿大、英國證照期待年底取得。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）今（25）日舉行法說會，董事長李柯柱表示，去年網路遊戲授權年成長高達69%，預計今年主要成長動能還是授權，至於APP則持平，而商用遊戲機可能小幅成長；針對加拿大、英國市場證照則期待年底可取得。

李柯柱指出，在未來成長動能部份，除持續深耕東南亞市場，也積極拓展歐美市場，陸續推出新產品線，預期今年網路遊戲授權營收會有不錯的表現，他也表示，目前已取得包括庫拉索、馬爾他、瑞典等證照，至於外界關切的加拿大和英國都在送審中，正等待送審結果，預計今年底前有機會拿到。

至於網路遊戲APP部分，主要有明星三缺一、金猴爺、金好運、滿貫大亨及海王寶藏等，李柯柱分析，除穩固台灣市場，將持續深耕海外市場，將持續在各遊戲平台上架新遊戲、強化品牌印象及舉辦各種活動競賽，提高玩家遊戲樂趣，未來會將持續投入休閒娛樂平台開發，並運用IGS智能營運平台，提高各遊戲平台效益，預期網路遊戲AP營收持平。

在商用遊戲機部分，主要市場仍以中國及美國為主，除延續重磅產品帶來的效益外，將持續開發新機種及提升產品競爭力，預期商用遊戲機營收仍有小幅成長。

針對法人詢問鈊象是否能維持高度成長，李柯柱也坦承，目前鈊象月營收基期已經很高，每個月都在17-18億元，要持續維持每個月大幅成長當然不容易，會盡量開發更多市場，不過也不敢抱太大希望，當然期待營業額能夠持續明顯上揚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財