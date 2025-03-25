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全球最佳大眾運輸城市排名！台北「擠進前5」

2025/03/25 14:52

全球最佳大眾運輸城市台北排名第5。（本報資料照）全球最佳大眾運輸城市台北排名第5。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球城市大眾運輸系統評比出爐，英國雜誌《Time Out》對超過50個國家排名，根據當地人對大眾運輸的滿意度，評選出「全球最佳大眾運輸」。今年亞洲城市大放異彩，香港以98%滿意度奪冠，上海、北京緊隨其後，而台北則從去年的第8名上升至第5，成為全球大眾運輸表現最佳的城市之一。

《Time Out》在全球50個國家和地區，訪問當地共18500人，再選出19個大城市，最終結果，在19個大眾運輸最佳的城市當中，超過一半都是在亞洲。全球一些知名的公共交通系統，例如紐約的地鐵與伊斯坦堡橫跨兩洲的渡輪，卻未能擠進榜單。

台北排名第5，有88%的台北市民對公共交通給予高度評價。若想一次體驗各種交通工具的便利性，不妨前往台北車站，這裡匯集了台灣高鐵、以整潔與準時著稱的捷運系統，以及班次頻繁、站點多以中英文顯示的市際客運。儲值一張悠遊卡可搭捷運、公車與YouBike，輕鬆通行全城市。

第1名為香港，其擁有全球最具代表性的天際線之一，並擁有與之相匹配的交通設施。港鐵共有10條線路，服務香港島、九龍和新界，還有空調巴士、小巴甚至雙層電車。達98%的當地人對該城市的交通給予了積極評價。

第2到4名為上海、北京以及阿布達比。上海擁有20條地鐵線、約2000條公車路線與渡輪，94%的居民給予好評。北京有27條地鐵、1200條巴士路線與發達的共享單車系統，91%的居民滿意。

第6到10名分別為倫敦、維也納、首爾、孟買、杜哈。

第11到15名為德里、新加坡、瑞士蘇黎世、英國布萊頓、英國愛丁堡。

第16到19名為挪威奧斯陸、雅加達、波蘭華沙、愛沙尼亞塔林。

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