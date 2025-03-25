攔腰砍斷「一帶一路」! 川普鎖定中遠集團

面對中美航運戰，全球最大的航運集團正陷入一場完美風暴。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府計劃向進入美國港口的中國製船隻收取巨額港口費。市場認為，川普總統此一舉措，除了重擊中國航運巨頭利潤將暴減超過6成，背後也將牽動、並擾亂北京「一帶一路」，讓其布局陷入危險。

《路透》報導，中國國企中遠集團發展全球鐵路和海上貿易網絡助長北京政府「一帶一路」基礎設施投資的宏偉計劃可能陷入危險。

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中遠集團是全球第三大貨櫃運輸公司、全球第五大港口碼頭營運商，同時擁有全球噸位最大的船隊。摩根大通分析師表示，目前中遠集團在重要的跨太平洋航運航線上佔有15%的領先市場。

《路透》指出，憑藉其強大船隊和全球海運網絡覆蓋範圍，加上美國跨境電子商務的強勁流動，2024年中遠海運跨太平洋航線的收入飆升了63%，推動中遠集團香港股價同步大漲，自2020年以來飆升了7倍。

但現今這家中國國企面臨2大營運曝險，其1風險為今年1月美國防部將其中遠集團母公司列入與中國軍方合作的公司名單，這使得中遠集團面臨更高的合規成本及被嚴重制裁的風險。

另一風險為華盛頓提議對中國建造或懸掛中國國旗的船隻徵收停泊費。

花旗分析師表示，中遠集團船隊龐大，美方加徵停泊費，將導致中遠集團跨太平洋航線的成本增加15%，其營運曝險也將是最大的。根據Visible Alpha分析師估計，中遠集團營業利潤在 2025年和2026年將分別下降67%和62%。

荷蘭國際關係學院Clingendael曾發布1份報告稱，北京通過「一帶一路」倡議，尤其是其「海上絲綢之路」，在全球的經濟和地緣政治上展現影響力，當中最得利的工具就是中遠海運公司，這家公司是「一帶一路」背後的重要推手。

該報告指出，中遠海運是歐洲港口的主要投資者，該公司在海上擴張活動與中國在海外推行的「一帶一路」倡議保持高度一致。北京在歐洲港口活動，除了透過中遠集團，另外還透過中國駐香港大型公司招商局集團（全球第六大港口碼頭運營商）以及香港長江和記實業（全球第二大港口碼頭運營商）。

《路透》表示，現今香港富豪李嘉誠將手裡43個港口一起打包賣給美商貝萊德集團，這意味著，西方利益集團正在重新控制主要海上門戶，預示著中美競爭將更加激烈，在這場漫長而代價高昂的航運戰爭中，中遠集團可能是第一個犧牲品。

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