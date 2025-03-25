海纜斷線隱憂？中國開發4千公尺深海電纜切割器

中國研發出深海電纜切斷裝置，可在4000公尺深的水下切斷全球上防禦最強的通訊和電纜和線路，引起擔憂。（海底電纜示意圖，取自網路

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國研發出深海電纜切斷裝置，可在4000公尺深的水下切斷全球上防禦最強的通訊和電纜和線路，引起全球擔憂。

深海電纜切斷技術由中國船舶科學研究中心及深海載人航行器國家重點實驗室開發，針對的是防護鋼、橡膠和聚合物電纜，全球95%的數據傳輸都依賴這些電纜。

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該工具最初旨在用於海底採礦和打撈作業等民用用途，其雙重用途潛力引起了全球的擔憂。它能夠破壞關島等戰略要地附近的通訊電纜，這可能會產生深遠的地緣政治影響，甚至可能引發大規模危機。

最近發生中國涉及海底通訊線路斷纜事件，例如波羅的海海底電纜疑似遭到破壞，增強全球對這些網路脆弱性的警覺。對此，中國聲稱水下工具僅用於開採深海資源。

此切削工具的開發有效克服深海環境固有的若干技術挑戰。由工程師胡浩龍（Hu Haolong）主導的團隊設計一種鈦合金外殼，帶有油補償密封，可承受巨大的壓力，即使在長時間使用過程中也不會內爆。該裝置配有鑽石塗層砂輪，轉速為1600rpm，能夠粉碎鋼筋電纜，同時最大限度地減少對海洋沉積物的干擾。

這項技術進步凸顯中國在海底基礎建設領域不斷擴大的影響力。北京目前擁有世界上最大的載人和無人潛水器艦隊，可以進入世界各大洋。遠端平台隱身操作的潛力引發了軍事研究界的討論，中國敏銳地意識到這種技術的戰略意義。

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