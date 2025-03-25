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桃市青年局打造「A8桃園智慧產業加速器」 15組新創團隊進駐

2025/03/25 14:26

桃園市長張善政（左3）出席「A8桃園智慧產業加速器」新創基地啟用典禮。（記者周敏鴻攝）桃園市長張善政（左3）出席「A8桃園智慧產業加速器」新創基地啟用典禮。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府青年事務局在桃園長庚轉運站打造新創基地「A8桃園智慧產業加速器」，已成功招募15組新創團隊進駐，市府引進大型企業與新創團隊媒合，希望新創團隊得到大型企業提供經驗與資源，加速技術落地應用，促進雙方深度合作以創造雙贏。

桃園市長張善政上午出席「A8桃園智慧產業加速器」新創基地啟用典禮，參觀進駐團隊的研發成果，他希望新創基地能提供友善的創業環境，讓新創團隊可以沒有後顧之憂，專心發展事業。

市府青年局與研華股份有限公司、盛弘醫藥股份有限公司、復盛應用科技股份有限公司、濾能股份有限公司等上市櫃大型企業合作，以「AI一條廊道」、「雙軌加速」、「三大產業串聯」為新創基地的發展目標，青年局長侯佳齡說，「AI一條廊道」是因為基地位於北北桃新的AI黃金產業廊道中心，具串聯台灣AI供應鏈的優勢；「雙軌加速」協助新創團隊實現AI技術產業化、新創技術落地，滿足傳產企業數位轉型需求；「串聯三大產業」聚焦智慧製造、智慧醫療、綠色科技三大領域，以促進新創與產業共榮發展。

進駐的團隊中，或專注於AI軟體醫材開發、或專精於機器學習演算法開發、或專注於鋰電池模組設計與組裝、或致力於推廣植物性飲食文化與環保手作商品，團隊成員期盼，未來若能與大型企業成功媒合，讓團隊研發的技術順利落地，新創團隊將能圓夢成功創業，也能幫助大型企業在AI智慧時代持續穩健茁壯。

桃園市長張善政（中）參觀「A8桃園智慧產業加速器」新創基地進駐團隊的研發成果。（記者周敏鴻攝）桃園市長張善政（中）參觀「A8桃園智慧產業加速器」新創基地進駐團隊的研發成果。（記者周敏鴻攝）

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