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投入22.9億元新建校舍 嘉科實中今天動土

2025/03/25 14:22

國立嘉科實中新建校舍工程動土。（記者林宜樟攝）國立嘉科實中新建校舍工程動土。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕配合嘉義科學園區整體發展規劃，國家科學及技術委員會設立國立嘉科實驗高級中等學校，投入22.9億元新建校舍，工程今天動土，校地總面積達8.5公頃，包括幼兒園、國小部、國中部、高中部、雙語部、體育館、圖書館、宿舍、景觀工程及操場等，可容納52班，招生1573人，第一期校舍工程預計2026年7月完工，全區2028年完工。

新建工程動土儀式由國科會副主委蘇振綱、嘉義縣長翁章梁共同主持，嘉科實中高中部學生以精湛的舞蹈表演開場，國科會南科管理局長鄭秀絨、教育部國教署副署長戴淑芬及地方首長、民意代表、嘉科園區產業代表、教育界代表等來賓參與。

地方首長、民代祝賀嘉科實中校舍工程動土順利。（記者林宜樟攝）地方首長、民代祝賀嘉科實中校舍工程動土順利。（記者林宜樟攝）

蘇振綱表示，嘉科實中是國科會推動嘉義科學園區的重要成果，將持續支持嘉義科學園區及嘉科實中的發展，與在地學校共好，提升未來教育，讓產業持續前瞻進發展，成為大南方新矽谷廊帶重要的一環；感謝嘉科實中校長林怡慧領導團隊用心籌備，感謝縣府、教育部支持，使嘉科實中成為國家人才培育重要教育基地。

翁章梁說，期許嘉科實中優質教育環境的支持下，能吸引更多國內外高科技人才進駐嘉義，為嘉義地區的發展注入的動力；以其他科學園區的經驗，區內學校辦學成效顯著，成功吸引眾多學生和家長的關注，嘉科實中現在招生名額供不應求，未來隨著科學園區人才的進駐，預計將保留約兩成名額給在地學生。

林怡慧說，學校辦學與師資課程受學生家長肯定，高中部首屆招生即額滿並達100%報到率，吸引眾多5A以上優秀學生就讀，今年國中部招生84個名額，吸引200多名學生及家長報名，展現學校的優質辦學成果。

林怡慧表示，學校與故宮南院、嘉義長庚醫院及中正、嘉義、長庚科大、南華等大學策略聯盟合作，開設「南院游於藝」、半導體科技、AI智慧應用、智慧醫療等特色課程，推動融合科學創新、人文素養與國際視野的全人教育；未來校舍落成啟用，將成為幼兒園、國小、國中、高中、雙語部五部共融的學校，結合國科會、教育部與園區產業資源，積極推動國際交流與在地連結，拓展學生多元適性學習，培育具全球素養的新世代人才。

嘉科實中規劃圖。（記者林宜樟攝）嘉科實中規劃圖。（記者林宜樟攝）

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