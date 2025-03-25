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信用管制後 只有首購建案「才」賣得動

2025/03/25 13:31

海悅國際總經理王俊傑認為，政府出手調控過熱的房市，其實是好事，讓房市回歸剛性需求。（記者徐義平攝）海悅國際總經理王俊傑認為，政府出手調控過熱的房市，其實是好事，讓房市回歸剛性需求。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕面對去年919央行第七波選擇性信用管制，海悅國際總經理王俊傑認為，政府出手調控過熱的房市，其實是好事，讓房市回歸剛性需求，因此，部分潛在購屋民眾也放慢腳步，選擇停看聽，造成這半年買氣落差大，但近期有慢慢回來的跡象，主要仍是首購規劃的建案買氣比較能夠成交。

針對第七波信用管制實施後整體房市買氣變化，王俊傑指出，未實施前的過熱買氣，一個新案推出，大概兩個月可以賣完，但信用管制之後，建商在不降價、添加一些嫁妝的情況下，只要在完工前能賣完，都還算是正常去化。

但他認為，第二屋貸款限制，對於換屋、置產民眾衝擊很大，希望政府針對這塊能夠再討論。

建商積極布局北市都更、危老案

至於，近幾年北市都更、危老案陸續開花結果，王俊傑認為，台北市為全台建商布局都更、危老案最積極的區域，尤其中山區危老案更占全市比重約兩成，而建商品牌將是都更案能否順利整合的關鍵因素。

受限北市大面積素地稀少，多數建商以循危老、都更途徑開發新案，像是近期中山區建國北路二段上的都更新案「宏築臻玥」，磨了將近20年總算推出，總銷高達60億元，訴求頂樓能看到北市所有景觀，包括觀音山、陽明山以及台北101大樓。

王俊傑指出，該案拿掉1樓店面，全部規劃住宅，也是今年截至目前為止，北市中山區最大的都更案。

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