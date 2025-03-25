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汽機車使用牌照稅4/1開跑 台北稅捐處授「繳費攻略」超方便

2025/03/25 13:32

台北市稅捐處表示，今年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅將於4月1日開徵。（台北市稅捐處提供）台北市稅捐處表示，今年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅將於4月1日開徵。（台北市稅捐處提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕每年報稅季即將開跑，駕駛及機車騎士需留意使用牌照稅於4月1日開徵，繳納期限至4月30日。台北市稅捐處提供多元繳稅管道，民眾除了可以掃描稅單QR-Code 線上繳稅，也可使用行動支付、電子支付等線上e化，稅額3萬元以下可至四大超商透過現金支付、信用卡或行動支付等方式繳稅。

台北市稅捐處表示，今年自用汽、機車全期及營業用車上期使用牌照稅將在4月1日開徵，繳納期限至4月30日止，若民眾未收到繳款書或遺失，可至地方稅網路申報作業網站，點選「線上查繳稅及電子傳送服務」，並輸入車牌號碼及統一編號即可線上查繳稅款，或至就近向所屬12個分處及派駐台北市區監理所、士林監理站申請補發。

另外，民眾同時可透過稅務全功能自動化服務機，以自然人憑證、工商憑證或已註冊健保卡等驗證身分登入進行補發繳款書，並於螢幕上選按以信用卡。需要注意的是，限稅額3千元以下免簽名案件、行動支付或台北通APP掃描螢幕上三段式條碼等方式完成繳稅。

為了方便民眾繳納稅款，北市稅捐處提供多元繳稅管道，除掃描稅單QR-Code 線上繳稅，也可使用行動支付、電子支付等線上e化繳稅。至於稅額3萬元以下，可至統一、全家、萊爾富、OK Mart四大超商透過現金支付、信用卡或行動支付等方式繳稅；為確保自身權益，提醒民眾務必記得向店員索取交易明細表，連同蓋有超商店章的繳款書收據聯一併妥善保管。

稅捐處說明，為了節能減碳，車主可申請同一縣市車輛的使用牌照稅繳款書歸戶，每張繳款書可列示5筆車號，而車主如至「地方稅網路申報作業入口網」點選「使用牌照稅歸戶申請」即可線上申請歸戶；電動車則免徵使用牌照稅，期限至今年12月31日，車籍登記於台北市的電動車輛已主動免稅，無需再提出申請。

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