中國失業率再攀升！碩士當工友、博士當輔警 專家曝擔憂

中國失業率再攀升。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅才剛上膛，中國失業率數據持續攀升，出現碩士當工友、博士申請當輔警等現象，專家表示，中國的高失業率將引發嚴重社會問題。

根據外媒報導，中國國家統計局最新數據顯示，2月全國城鎮不含在校生的16歲至24歲青年失業率升至16.9%，較1月增加0.8%，全國城鎮調查失業率達5.4%，創兩年新高。專家指出，如果加上啃老族，中國青年實際失業率可能接近50%。

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經濟數據顯示，中國1、2月消費品零售總額比去年同期增長4%，但消費者物價指數（CPI）年降0.7%，顯示通縮壓力未解。專家批評中國只公布短期利好數據，掩飾經濟持續下滑。

外媒報導，時事評論員秦鵬表示「2月份的消費者物價指數是CPI年降0.7%，這個其實代表著中國的消費實際上是在下跌的，也就是說，它不是官方講的消費增長這樣的一個情況。另外我們看到中國的用電量，實際上最近4個月也都是在1%的數據下低位徘徊，所以這個也和官方說的GDP的5%的增長是完全對不起來的，所以真實的情況是很糟糕的。」

另外，中國外資企業就業人數5年內減少近783萬，外商直接投資（FDI）淨流出達1684億美元（約新台幣5.56兆元）。外資撤離導致高等教育畢業生就業困難，不少人被迫從事低薪或零工，出現碩士當工友、博士申請當輔警等現象。

學者警告，高失業率將引發嚴重社會問題。

美國經濟學者黃大衛表示，「中國經濟無論是在銷售心理也好，市場結構也好，價格優勢也好，產品質量也好，產業政策也好，都指向一個負面的壓力。」

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