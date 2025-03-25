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兆豐銀首推「匯款T+2猶豫期」打詐防騙再升級

2025/03/25 11:23

兆豐銀推出「匯款T+2猶豫期」，打詐防騙再升級（記者李靚慧攝）兆豐銀推出「匯款T+2猶豫期」，打詐防騙再升級（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕假投資真詐騙的財損金額持續攀升，不少民眾懷抱高獲利的美夢，至銀行匯款後損失慘重，公股龍頭兆豐銀行今日宣布推出「T+2延後交易猶豫期」反詐新招，提供客戶2天的「匯款猶豫期」，藉此爭取多一點冷靜思考的時間，讓客戶從詐團編織的美夢中清醒，避免因衝動匯款，造成巨大的財產損失。

達到有感阻詐，兆豐銀行今年初號召成立「金融與科技反詐大聯盟」，期許透過科技創新建立防詐網，從資訊流到金流全面防堵詐騙。

兆豐銀行指出，詐團以投資股票、基金、期貨等高獲利說詞，誘導民眾投入大量資金，考量目前僅透過第一線銀行員的關懷提問，難於短時間內說服客戶，因此決定率業界之先，推出「T+2延後交易猶豫期」反詐新服務。

兆豐銀解釋，民眾可預先申請以及適用單次交易模式，在辦理匯款交易後的第2個營業日，銀行才會將款項真正匯出，讓客戶多獲得2天的猶豫期，在猶豫期內可以多求證、多想想是否遭遇詐騙，一旦確認是可疑交易，於2日內（T日、T+1日）均可致電或返回兆豐銀行原交易分行取消匯款，如同幫客戶多增加一道防詐閘門，在款項真正匯出前，可獲得重新冷靜、理智的檢視，預留撤銷的機會。

此外，先前兆豐銀已陸續推出多項阻詐措施，包括導入「68017」專屬認證簡碼簡訊服務，與聯盟成員AI 科技公司Gogolook合作，將兆豐銀行全台營業據點的電話號碼加入「Whoscall 認證商家號碼」綠勾勾認證，設置樂智友善服務區，服務高齡與弱勢客戶，並深入社區舉辦識詐防詐講座，提升群眾識詐防詐意識。

兆豐銀行呼籲民眾，合法金融交易需要經過多重驗證，包括理專需取得相關機構證照、資金流向透明、以及交易平台符合法規，切勿輕信來源不明的投資管道及網路連結，才能避免上當受騙。

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