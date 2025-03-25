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虧轉盈!長興自結2月稅前盈餘1.03億元

2025/03/25 11:01

虧轉盈!長興自結2月稅前盈餘1.03億元。（擷取自官網）虧轉盈!長興自結2月稅前盈餘1.03億元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕虧轉盈！塑化股長興材料（1717）公告自結2月稅前盈餘1.03億元，與去年同期稅前虧損相較為轉盈，每股稅前盈餘0.09元，累計1-2月稅前盈餘2.81億元，年減28.17％，每股稅前盈餘0.24元；不過今日開盤後小跌，目前下跌0.35元、暫報29.1元、跌幅約1.19%。

長興今年1-2月營收63.44億元、年成長1.13％。長興解釋，去年同期因精密設備客戶驗收台數較多，墊高獲利基期，受產品組合調整的影響，累計1-2月營業利益2.07億元、稅前盈餘2.81億元，較去年同期減少。不過，長興認為，首季為傳統淡季，以今年前2月營收穩定表現，預期上半年可維持營收逐季走升，後市則仍需觀察國際經濟情勢變化，暫持中性看法。

長興指出，在各品項方面都有穩定成長，合成樹脂除穩固中國市場之外，近期海外銷量成長動能顯著；乾膜光阻去年基期低，可望隨PCB產業復甦；特用材料持續開出新產能，預期銷量同步提升，光固化材料整體產業成長趨勢明確，利基性產品有機矽微球也可望增量，優化特用材料產品組合，保持高毛利水準。

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