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焦點股》廣宇：隔日沖賣壓罩頂 上沖下洗

2025/03/25 10:43

廣宇今年首季開始小量出貨AI伺服器與交換機，管理層看好此類產品項目會是集團全年成長力道最強勁的類別。（廣宇提供）廣宇今年首季開始小量出貨AI伺服器與交換機，管理層看好此類產品項目會是集團全年成長力道最強勁的類別。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻家軍連接線廠廣宇（2328）得益於旗下AI先進線材佈局有成，昨日受到外資青睞買超8795張，成為單日買超排行榜第4名的個股，今日廣宇盤中高點觸及53.6元，一度大漲7.41%，隨後隔日沖賣壓出籠，截至10時27分暫報52元，漲幅收斂至2.93%，成交量3萬3287張。

廣宇今年首季開始小量出貨AI伺服器與交換機，管理層看好此類產品項目會是集團全年成長力道最強勁的類別，旗下網通營收比重可望拉升至3成以上，除了位於馬來西亞檳城的部分新產能更已受到客戶包下，也正好受惠於馬國正在發展主權AI，當地民營企業也因此相中廣宇給予訂單。

廣宇持續積極攜手母集團鴻海（2317）、關係企業鴻騰精密擴大合作綜效，鎖定L10代工業務，並向下游品牌廠H3C出貨，此外，機器人業務方面，廣宇旗下托鏈線已掌握一級供應商客戶訂單，目標今年進一步向市場供應關鍵零組件，帶動機器人整體產品的平均售價，也可望挹注合併毛利率增長。

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