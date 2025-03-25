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最慘「鴻家軍」股價血崩59％！台揚苦吞7根跌停被關禁閉

2025/03/25 10:54

鴻海集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）今（25）日再度亮綠。燈示意圖。（法新社資料照）鴻海集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）今（25）日再度亮綠。燈示意圖。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）自18日起遭列為全額交割股後，股價屢屢下殺，21日又被列入注意股，24日被列入處置股，今（25）日再度亮綠燈，來到14.5元，連拉7根跌停。

根據證交所昨（24）日公布注意有價證券資訊指出，台揚最近6個營業日累積收盤價跌幅達59.39%，因此被列入注意股，且自3月25日至4月9日打入處置股，期間撮合作業採人工管制。

台揚自2020年至2024年連續虧損，累積虧損23億元，超過股本一半，且虧損連年遞增；2024年更繳出歷年最差成績，稅後淨損擴大至11.46億元，EPS -4.55元，創史上最大虧損。

2025年台揚營運仍未好轉，1至2月合計營收為1.68億元，年減40.6%，慘寫歷年同期最低。

由於台揚財務狀況不佳，淨值已低於財務報告所列示股本的2分之1，跌破5元門檻，因此證交所14日公告，台揚自18日起遭列為全額交割股。

結果台揚股價自3月17日到25日為止，連續7日打落跌停，天天開盤即收盤，一字鎖死綠燈，今日再度開盤即鎖死跌停價，至上午10點20分左右，委賣單高掛超過1.2萬張。

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