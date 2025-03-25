實體銀行恐成歷史？美多家「銀行巨頭」爆分行關閉潮

外媒報導指出，美國各大銀行在短短5週內關閉大約145家分行。示意圖（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國各大銀行在短短5週內關閉大約145家分行，包括美國銀行（Bank of America）、富國銀行（Wells Fargo）、旗星銀行（Flagstar Bank）等多家銀行，在2月7日至3月14日期間向美國通貨監理局（OCC）通報關閉情形，新研究顯示，美國最後1家實體銀行分行可能會在2041年關閉。

《每日郵報》報導，根據金融機構在2月7日至3月14日期間向OCC提交的資料，2025年預計將出現史上最嚴重的分行關閉潮。

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在即將關閉的銀行名單中，旗星銀行將關閉44家分行居首；道明銀行（TD Bank）以38家位居第2，該銀行承認，關閉分行的「艱難決定」，將導致一些員工失業。

美國銀行則是自2024年以來關閉分行數量最多的銀行，總共168家，而近期也申請關閉9間分行，美國大通銀行（Chase Bank）同樣申請關閉9家分行計畫。

未來可能會有更多分行關閉，專家警告稱，今年銀行分行的關閉速度將會加快，年底會再減少4.11％。

受疫情影響，全美各地銀行分行關閉的趨勢進一步加劇，調查數據顯示，過半美國人對於過去幾年關閉的實體銀行分行數量不斷增加感到擔憂，而最近的新研究顯示，美國最後一家實體銀行分行可能會在2041年關閉。

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