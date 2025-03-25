英央行總裁：AI可能幫助全球經濟擺脫放緩

英央行總裁貝利表示，AI可能幫助全球經濟擺脫成長放緩的問題。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國央行（BoE）總裁貝利（Andrew Bailey）週一（24日）表示，AI（人工智慧）可能改變英國乃至於全球的經濟，就像20世紀初期的電力一樣。貝利指出，變革性的技術不斷改進，降低了成本，使得創新變得更容易，進而提升生產力。

《路透》報導，貝利在萊斯特大學（University of Leicester）發表演說時表示，自己看來，AI具有這樣的潛力，因此隨時間過去，可以提高經濟成長率和國民人均收入。

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與其他富裕經濟體一樣，英國正努力維持2008年全球金融危機之前的正常成長速度，這進一步增加了政府預算的壓力。英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）預計將在週三（26日）宣佈削減支出增加計劃。

貝利表示，全球大部份地區人口老化代表使用科技的需求更加迫切。因此，必須促進AI的發展，使其成為最有可能推動經濟成長的通用技術。貝利補充，現在還需要利用AI，對其他人類的技能進行投資。

貝利也再次呼籲，全球主要經濟體應進行合作，解決全球貿易體系的壓力，這一系統目前正面臨美國總統川普（Donald Trump）政策的衝擊。貝利指出，國內宏觀經濟力量和貿易政策這兩點「並不衝突」，他們相輔相成，因此，為了解決這些問題，需要各國當局齊心協力，在多邊環境下加強交戰規則，而不是雙邊制定關稅。

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