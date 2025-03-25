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現代汽車宣布在美投資6936億元 川普：反映關稅措施奏效

2025/03/25 10:05

南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）也跟進擴大對美投資，宣布將在美國投資210億美元（約新台幣6936億元）。（示意圖，美聯社）南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）也跟進擴大對美投資，宣布將在美國投資210億美元（約新台幣6936億元）。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼台積電（2330）、日本軟銀（SoftBank）後，南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）也跟進擴大對美投資，宣布將在美國投資210億美元（約新台幣6936億元）。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示看法，稱現代汽車在美的新投資，反映他的關稅措施奏效。

綜合媒體報導，現代汽車集團週一（24日）在美國白宮宣布，未來4年內將在美國追加210億美元投資，包括在美國路易斯安那州蓋一座新鋼鐵廠，並擴大其在美國的電動車生產能力。

不僅如此，現代汽車集團還承諾，將購買價值30億美元（約新台幣990.9億元）的美國液化天然氣力，挺當地能源業。

對此，美國總統川普表示看法，稱現代汽車集團在美新投資案清楚表明關稅作用的強大，強調「只要在美國製造產品，就沒有關稅」。

受上述消息激勵，現代汽車25日股價一開盤大漲逾7%，隨後漲幅收斂，截至台北時間25日9點38左右，現代汽車股價暫報219000韓圜，漲幅2.82%。

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