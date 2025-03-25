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大摩：3大因素衝擊 美債殖利率恐跌至「這水準」

2025/03/25 14:04

摩根士丹利預計，3大因素將促使美國公債殖利率進一步下跌。（路透）摩根士丹利預計，3大因素將促使美國公債殖利率進一步下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利預計，隨著美國私營部門去槓桿、川普政府關稅進一步擴大，以及聯準會重新評估降息路徑，這3大因素將促使美國公債殖利率進一步下跌，美國10年公債殖利率可能會跌至3.85%，甚至3.75%。

由摩根士丹利分析師霍恩巴赫（Matthew Hornbach）領銜的團隊近日在報告中，做了上述表示，儘管美國聯邦政府赤字佔GDP比例在2024年第4季達到8.8%，是2024年的單季最大增幅，但私營部門債務佔GDP的比例下降了2.4%。這種去槓桿化趨勢顯示企業和家庭正在減少債務，導致經濟活動的降溫。

更令人擔憂的是，這次去槓桿化涵蓋了所有非金融領域：家庭、非金融企業和州/地方政府。2024年第4季時，這3個部門首次在同一季的時間內同時減少槓桿，這種情況甚至在金融危機期間都未曾發生。

摩根士丹利認為，私人部門槓桿的縮減與美國大選時機相吻合，這可能解釋了借貸活動的減少。同時，在美國總統就職後貿易緊張局勢的加劇，也可能限制任何市場活動的復甦。

再來，摩根士丹利預計，川普的關稅政策，以及4月2日可能的進一步擴大，恐削弱企業信心。這將使投資者和企業經營者保持謹慎，使避險資金流向安全資產，作為全球最安全資產之一的美國公債自然是首選。

聯準會目前進入降息週期，美債殖利率預料將進一步下降，市場隱含的政策利率低點，仍遠高於聯準會委員所記錄的長期中性利率。摩根士丹利認為，聯準會到2026年將基準利率降至3.0%的可能性正在上升，隨著市場重新定價至更低的基準利率，美債殖利率應進一步下降。

摩根士丹利預計，美國10年公債殖利率應跌破4%，若市場預期聯準會把基準利率降到3%，美國10年公債殖利率恐下探至3.85%。若10年期美債和聯準會政策的關係表現更為強勁，那麼美國10年公債殖利率還可能會下探至3.75%。

美國10年公債殖利率週二（25日）盤中在4.32%至4.35%之間。

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