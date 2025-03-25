AI晶片「過時」、科技大廠忍痛砍 ! 美媒 : 亞馬遜已開第一槍

人工智能晶片快速進步，恐迫使雲端運算巨頭調整資產折舊，進而影響獲利。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了不落人後，近年美國科技大廠購買數量龐大也昂貴的輝達（NVIDIA）晶片及其架構，但當這些人工智慧產品隨著時間「過時」，這些運算巨頭正面臨「加速折舊」的壓力，恐將打擊獲利表現。《商業內幕》指出，亞馬遜在調整伺服器壽命方面處於領先地位，預估Meta和Google、微軟的利潤也恐受「資產折舊」受到打擊。

近期巴克萊分析師桑德勒發布1份報告，當中一張引人注目的圖表顯示，隨著輝達新產品Blackwell GPU變得更加普及，上一代架構Hopper的價格已經大幅下降。

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分析師指出，輝達一直都是業界創新者，每隔一年就會推出新的晶片架構。其新款Blackwell GPU推出後，意味著舊款Hopper型號的實用性降低，而先前大量購買該產品的幾家雲端運算巨頭的獲利表現將受侵蝕。

據報導，全球最大的雲端供應商亞馬遜網路服務（Amazon Web Services） 在今年2月把部分伺服器和網路設備的使用壽命縮短，從6年縮短至5年，是第一個承受「資產折價」痛苦的大型運算公司。

亞馬遜財務長布萊恩·奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）指出，這種「加速折舊」的成本約為9.2億美元（約新台幣304.2億元），預計亞馬遜今年營收將減少約6-7億美元（約新台幣198-231億元）。

桑德勒認為，其他大型運算商恐面臨同樣處境，「貶值越快、對獲利的打擊就越大」。他預估，Meta在2026年的伺服器折舊費用將會增加50多億美元（約新台幣1653.6億元），營業收入也將減少相同金額。至於Google，他預估類似的變化將導致營業利潤減少35億美元（約新台幣1157億元）。

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