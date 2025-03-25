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華府智庫：美政府最快7月面臨違約

2025/03/25 08:55

華府智庫兩黨政策中心預測，除非國會上調債務上限，否則美政府最快將在7月面臨違約風險。（路透資料照）華府智庫兩黨政策中心預測，除非國會上調債務上限，否則美政府最快將在7月面臨違約風險。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華府智庫兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）週一（24日）預測，除非國會採取行動提高華盛頓的借款上限，否則美國政府的36.6兆美元（約新台幣1211.82兆元）債務，將在7月中旬至10月初期間面臨違約風險。

《路透》報導，美國議員多次將提高政府借款限額的談判拖到最後一刻，這一趨勢撼動了金融市場，並導致主要信評機構下調對聯邦政府信用的評級。

儘管國會批准新的支出，以及減稅的決定導致國家債務不斷增加，但邊緣政策仍在持續。根據1名發言人表示，無黨派的國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）也將在週三（26日）對美國陷入債務違約的「X日」（X-date）做出自己的預測。

兩黨政策中心經濟政策副總裁阿卡巴斯（Shai Akabas）聲明，立法者不能推遲對債務上限採取的行動，在確定日期之前，解決債務上限的問題應該要成為首要任務。

美國過去從未出現過債務違約的情況，只要有一點點跡象顯示，可能出現債務違約，全球金融市場就會變得緊張不安。2023年，兩黨針對債務上限的鬥爭，將美國推向違約的邊緣，並損害美國的信用評級。

目前仍很難確定美國出現債務違約的「X日」，因為他取決於幾項因素，包括稅務收入的流動和4月中旬美國人提交年度納稅申報表的截止日期。今年也可能因其他幾個因素影響最後期限，包括經濟疲軟的跡象，以及美國總統川普對外國商品徵收的關稅。

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