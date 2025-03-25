觀光客反感川普 ! 專家憂 : 美旅遊業恐「重挫」

國際遊客對美國政府的「反感」，對美旅遊興趣漸失，恐衝擊美國旅遊。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普再次出任美國總統，喊出「美國將再次強大」，並祭出的關稅2.0，不但引發國際貿易關係緊張，國際旅客遊美興致也受影響。據報導，《旅遊經濟學》預計，國際遊客對川普政府的「反感」，導致對美國觀光敬而遠之，預計今年到美國的外國遊客會減少。

旅遊經濟學在上個月底發布的報告中表示，預計2025 年赴美外國遊客數量將較去年下降5.1%，而先前預計的增長幅度為8.8%，預計支出將下降10.9%。

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業內人士指出，川普總統的一些政策決定推出幾週後，美國旅遊業的前景就變得陰雲密布。主要是部分外國遊客被激怒，並引發了對旅遊相關的價格上漲和美元走強的擔憂。

旅遊經濟學會會長薩克斯表示，自該報告發布以來，「情況進一步惡化」，結果可能甚至會更糟，這是對美國的「反感」所造成的影響。

牛津經濟研究院下屬的旅遊經濟學部門表示，川普政府政策和言論兩極分化的局面，將抑制赴美旅遊。

世界旅遊論壇研究所表示，嚴格的移民政策、強勢美元和全球政治緊張局勢「可能嚴重影響」國際遊客數量，「並有可能在未來幾年重塑該國的旅遊業」。

在美國與加拿大關係持續惡化的背景下，加拿大民眾自發性抵制前往美國旅行，包括航空和公路旅行數據顯示，全都出現下滑。

根據機票數據公司Forward Keys數據顯示，自2月1日以來，從加拿大前往美國的機票預訂量與去年同期相比下降約20%。

美國聯合航空執行長柯比表示，來自加拿大的入境客流量大幅下降，該公司已調整運力。

加拿大統計局3月10日發布的數據顯示，2月通過公路前往美國的旅客人數，與去年同期相比銳減23%，而同期前往美國的航空旅行人數下降2.4%。

美國旅遊協會（USTA）2月警告，即便加拿大入境旅遊人數僅減少10%，也可能造成21億美元（約新台幣近694億元）的損失，波及酒店業等行業14萬個工作崗位。

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