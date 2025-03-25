鮑爾壓力山大！川普1週內3次喊話：希望聯準會降息

鮑爾（左）壓力山大！川普（右）1週內3次喊話，希望聯準會降息。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會主席鮑爾壓力山大，美國總統川普1週內3次喊話，要聯準會做正確的事，週一（24日）再次喊話，希望聯準會降息，你們會看到利率下降，大幅增加聯準會降息壓力。

外媒報導，上週三聯準會宣佈，聯邦儲備銀行的貨幣政策委員會FOMC連續第2次會議決定暫停降息，儘管會後公佈的經濟展望調整反映了聯邦儲備銀行預期川普政策影響經濟的擔憂。

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對於聯準會維持利率不變的決定，招致川普不滿，報導提到，當地時間3月19日週三晚間，川普在社交媒體平台「真實社交」上發文說，“聯準會最好還是降息”，因為美國關稅影響開始逐漸滲透到經濟中。

川普也在社群媒體的貼文裡再次提到他計畫對全球貿易夥伴實行對等關稅的日期-4月2日，稱那一天為「解放日」。

隔日，川普又在社群媒體「真實社群」再次發文點名聯準會，呼籲降息。他在貼文寫道：「雞蛋價格比幾週前拜登（政府）激發的價格低了很多。食品雜貨和汽油價格也下跌了。現在，如果聯準會能做正確的事並降低利率，那就太好了！！！」

不到1週時間，川普又在週一（24日）公開喊話，希望聯準會降低利率。川普在內閣會議上說：“總體而言物價正在下跌，能源價格下行，我希望聯準會降息，你們會看到利率下降的。”

另，美國財政部長貝森特週一也提到利率，他預計利率將下滑，並表示那些被裁員的聯邦政府工作人員，可以選擇到私部門就業。他還說，希望領導「政府效率部」（DOGE）縮減政府開支的馬斯克將政府的公務員趕到私人部門。

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