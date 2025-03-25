美股迎來喘息之機！華爾街齊喊：最慘烈拋售已過去

美股週一強彈，迎來喘息之機！華爾街齊喊，最慘烈拋售已過去。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在經歷有史以來最快之一下跌之後，因川普政府暗示4月2日宣佈的對等關稅，將更具「針對性」，週一迎來全面強彈，華爾街策略師預計，投資人可能即將迎來喘息之機，從投資人情緒、部位、季節性因素等指標來看，近期美股下跌最慘烈拋售可能已經過去。

儘管策略師認為美股將迎來平靜期，但他們大多未明確建議客戶現在全面押注美股。目前，貿易政策的不確定性仍籠罩市場，人們持續擔憂人工智慧的熱情可能推高了科技股市值，華爾街對是否應「逢低買入」存在分歧。

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外媒報導，市場擔憂川普關稅將加劇通膨，和阻礙經濟成長，疊加對人工智慧驅動的科技股漲勢過度的擔心，自2月中旬以來，美股出現一波顯著的回調，標普500指數出現近100年以來第7快的10%回撤，市值抹去超過5.6兆美元（約新台幣184.8兆）。

摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas表示，大部分跌幅來自先前漲勢最強勁的股票，標普500中表現最強勁的50檔股票，在3週內抹去了過去2年的漲幅。同時，這也緩解了這些股票過於擁擠的情況，因此，短期內再次出現劇烈回調的風險應該會較低。

而摩根士丹利知名策略師Michael Wilson也轉向更樂觀的基調，他指出，季節性因素、美元走弱、美債殖利率下降以及極度悲觀的市場情緒和最新的部位情況，正在為短期內可交易的反彈鋪路。

他表示，短線應專注於就業、製造業數據和獲利預期調整，以判斷「更持久的反彈」是否正在形成。

另，Evercore ISI首席股票及量化策略師Julian Emanuel表示，川普政府對美國經濟的言論，重新設定了預期門檻，導致當前市場情緒極度悲觀。我們認為，先前的退兩步階段正逐步走向結束，接下來可能是進三步，價格將進一步走高。

此外，22V Research首席市場策略師兼總裁Dennis DeBusschere週一亦表示，市場內部結構的改善表明，美國經濟並未走向衰退，考慮到經濟數據依然穩健，而投資人情緒卻異常低迷，若關稅影響最終較小，未來1個月、3個月及6個月內市場可能出現強於正常的報酬。

我們將等待更多關於關稅的明確資訊再做判斷，假設關稅不會成為經濟成長的重大阻力，基本面將在2025年逐步回升，但我們對關稅不會帶來嚴重負面影響的信心不高，因此會等到4月2日的公告後再決定是否要推進這個長期觀點。

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