美國災難性經濟來襲！WSC警告：USTR將對全球98％船舶徵港口費

美國災難性經濟來襲！WSC警告USTR將對98%船舶徵港口費（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國在對中國製造的貨櫃船經濟戰中，不僅未準備好贏，還將面臨災難性的經濟後果，據代表國際遠洋班輪航運業的世界航運理事會（WSC）稱，美國貿易代表正在考慮的規則，預計將對全球98%的船舶在停靠美國港口時都將被徵收費用，因為該費用既適用於現有的中國建造的船舶，也適用於承運商訂單中未來建造的船舶，以及任何至少有1艘中國製造訂單的承運商；農民和海運承運商警告稱，此舉對經濟造成的後果，將是嚴重災難性損失。

CNBC報導，從農民到全球遠洋運輸公司等企業利益團體表示，美國政府考慮將更多造船業，帶回美國的目標，與全球海洋貿易市場的現實相悖，因為全球海運貿易市場中幾乎所有的貨櫃運輸很快都將由中國建造的船舶承擔。

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美國農業運輸聯盟（AgTC）執行董事弗里德曼在週一美國貿易代表舉行聽證會前準備好的證詞中表示，全國的農產品出口商都一致對該提議表示擔憂和反對，我們並不反對這一目標，但我們不願意犧牲美國的農業和全國各地的社區，因為目前的計劃會讓我們陷入經濟困境，甚至更糟，因為這項計劃會剝奪我們向境外銷售農產品的能力。

弗里德曼指出，目前美國製造的適合國際商業航運的船隻根本不存在，無法運輸農產品、貨櫃船、散裝貨船和件雜貨船運送的玉米、小麥、穀物和黃豆等產品。

他進一步表示，在選擇運送大宗商品的船隻時，必須考慮到農民在世界經濟中面臨的微薄利潤以及大宗商品日益激烈的競爭。弗里德曼在週一的證詞中用另一種方式表達了這一觀點：中國的養豬者根本不在乎黃豆的產地。你們實際上是在告訴那些出口商，你們已經破產了。

為了懲罰使用中國製造的船隻進行貿易運輸的遠洋運輸公司，美國政府提議對抵達美國港口的中國製造的船隻徵收高額稅款。對於中資業者（如中遠海運集團），每艘船的服務費可能高達100萬美元（約台幣3300萬）。對於擁有由中國製造的船隻的非中資遠洋運輸公司來說，其每次停靠美國港口的服務費將高達150萬美元（約台幣4950萬）。

根據WSC的數據，美國每年有1.5兆美元（約台幣49.5兆）的貿易額直接或間接透過班輪運輸業進行運輸。班輪運輸業為美國提供了超過640萬個就業機會，為美國國內生產毛額貢獻了超過1.1兆美元（約台幣36.3兆）。WSC主席克拉梅克表示，美國貿易代表辦公室提議的港口費用可能使每個貨櫃增加600至800美元（約台幣1.98萬至2.64萬），這將使美國出口的運輸成本翻倍，對美國農民造成的打擊將特別嚴重。

克拉梅克在美國貿易代表聽證會前的準備好的證詞中表示，這些提議將導致美國出口商和消費者的成本增加，以及供應鏈效率低下，同時無法為中國提供有效的激勵來改變其行為、政策和做法。

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