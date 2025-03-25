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台灣閃不過？川普再放話：未來將宣布晶片、汽車等4產業關稅

2025/03/25 08:24

美國總統川普週一（24日）晚間再度對關稅措施放話。（美聯社）美國總統川普週一（24日）晚間再度對關稅措施放話。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（24日）晚間再度對關稅措施放話，他表示，將很快宣布針對汽車、製藥和其他產業的關稅措施，這表明他計劃在即將推出的「對等關稅」之外，再加徵更多廣泛的關稅。而稍後在白宮的另一場活動中，川普還將木材和半導體列入關稅清單，表示對這2個領域的關稅將在「未來」實施。

《CNBC》報導，川普在內閣會議上表示說：「我們很快就會宣布針對汽車的關稅。正如你們所知，我們已經宣布了鋼鐵和鋁的關稅。」川普接著補充說：「我們將在某個時候宣布針對製藥業的關稅，因為我們必須有製藥業。」

川普週一稍晚在白宮的另一場活動中透露，也會將木材和半導體列入關稅名單。並表示對這2個行業徵收的關稅將在「未來」。

雖然川普不斷列出更多可能面臨關稅的產業，不過川普也表示，他「可能會給許多國家在對等關稅方面的減免」。對等關稅預計在4月2日生效。

而被問到，上述提到的產業關稅，是否也將在當天（4月2日）生效時，川普一開始說：「是的，一切都會開始實施。」但隨後他又補充說：「但並非所有的關稅都會在那一天（4月2日）生效。」川普同時還暗示，汽車關稅可能會在對等關稅正式生效之前進行。

報導指出，目前還不清楚川普新宣布的特定行業關稅，是否會在定於4月2日對等關稅生效後實施。

1名白宮官員週一稍早告訴《CNBC》，針對特定行業的關稅「可能會實施，也可能不會實施」，他表示，關於是否將特定行業的關稅納入對等關稅，目前尚未做出最終決定。不過在川普在內閣會議上發表言論之後，白宮官員沒有立即回應《CNBC》進一步評論的請求。

《華爾街日報》週日（23日）報導稱，對等關稅的對象將比預期縮小，白宮可能會將針對汽車、晶片等特定行業關稅排除在4月2日的對等關稅計劃之外。

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