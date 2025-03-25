巴菲特讓員工發大財！1名員工成功預測「瘋狂3月」賽事獨得3300萬大獎

波克夏子公司1名員工，在「瘋狂3月」的男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中正確預測了31場，從而贏得了年度內部預測競賽，也是近10年來，首位在競賽中贏得100萬美元。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特為支持美國大學籃球聯賽（NCAA），拿出100萬美元（約台幣3300萬）做獎金，只要猜中賽事，就能把錢搬回家，今年波克夏子公司1名員工，在「瘋狂3月」的男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中正確預測了31場，從而贏得了年度內部預測競賽，也是近10年來，首位在競賽中贏得100萬美元。

CNBC報導，自2016年比賽開始以來，巴菲特多次放寬規則，終於可以頒發大獎了。最初，作為克雷頓大學籃球隊的球迷，巴菲特打算獎勵任何能夠完美預測甜蜜16強的人。

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然後，在2024年，在100萬美元的大獎無人認領後，參賽者可以放棄1號種子和2號種子之間的8場比賽結果，但仍然沒有人破解密碼。

今年，規則再次改變，任何人只要猜出錦標賽32場首輪比賽中至少30場的獲勝者就有資格贏得獎品。

據1份聲明稱，波克夏子公司航空培訓公司FlightSafety International的1名匿名員工在被稱為「瘋狂3月」的男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中正確預測了31場，從而贏得了年度內部預測競賽。

事實上，12名波克夏員工正確猜測了32場首輪比賽中的31場。100萬美元的獎金將頒發給該組中在輸掉比賽之前連續選中29場比賽的人。該獲勝者在45場比賽中正確選出了44場。

其餘11名參賽者每人將獲得10萬美元（約台幣330萬）。

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