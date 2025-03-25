晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

巴菲特讓員工發大財！1名員工成功預測「瘋狂3月」賽事獨得3300萬大獎

2025/03/25 08:52

波克夏子公司1名員工，在「瘋狂3月」的男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中正確預測了31場，從而贏得了年度內部預測競賽，也是近10年來，首位在競賽中贏得100萬美元。（美聯社）波克夏子公司1名員工，在「瘋狂3月」的男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中正確預測了31場，從而贏得了年度內部預測競賽，也是近10年來，首位在競賽中贏得100萬美元。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特為支持美國大學籃球聯賽（NCAA），拿出100萬美元（約台幣3300萬）做獎金，只要猜中賽事，就能把錢搬回家，今年波克夏子公司1名員工，在「瘋狂3月」的男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中正確預測了31場，從而贏得了年度內部預測競賽，也是近10年來，首位在競賽中贏得100萬美元。

CNBC報導，自2016年比賽開始以來，巴菲特多次放寬規則，終於可以頒發大獎了。最初，作為克雷頓大學籃球隊的球迷，巴菲特打算獎勵任何能夠完美預測甜蜜16強的人。

然後，在2024年，在100萬美元的大獎無人認領後，參賽者可以放棄1號種子和2號種子之間的8場比賽結果，但仍然沒有人破解密碼。

今年，規則再次改變，任何人只要猜出錦標賽32場首輪比賽中至少30場的獲勝者就有資格贏得獎品。

據1份聲明稱，波克夏子公司航空培訓公司FlightSafety International的1名匿名員工在被稱為「瘋狂3月」的男子籃球錦標賽第1輪32場比賽中正確預測了31場，從而贏得了年度內部預測競賽。

事實上，12名波克夏員工正確猜測了32場首輪比賽中的31場。100萬美元的獎金將頒發給該組中在輸掉比賽之前連續選中29場比賽的人。該獲勝者在45場比賽中正確選出了44場。

其餘11名參賽者每人將獲得10萬美元（約台幣330萬）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財