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美國經濟衰退機率接近50％！德意志銀行最新市場調查出爐

2025/03/25 10:26

德意志銀行的一項調查發現，美國經濟衰退的可能性接近50%，（路透）德意志銀行的一項調查發現，美國經濟衰退的可能性接近50%，（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據德意志銀行（Deutsche Bank）的一項調查，美國經濟衰退的可能性接近50%，這進一步加深了外界對美國經濟走向的疑慮。根據該行在3月17日至20日期間，對400名受訪者的平均預估顯示，美國經濟在未來12個月內陷入增長放緩的機率約為43%。

《CNBC》報導，儘管美國失業率仍然處於低位，多數數據也表明經濟持續增長，但調查結果與消費者和商業領袖的觀點一致，反映出人們對經濟放緩甚至衰退的擔憂日益加重。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週承認了這些擔憂，但他仍認為美國經濟「整體強勁」，並表示過去2年在實現聯準會目標方面取得了「重大進展」。

雖然如此，鮑威爾和其他聯準會官員在上週三（19日）結束的2天政策會議上，仍下調了美國今年的GDP增長預期，僅預計增長1.7%。如果不計2020年因疫情引發的經濟衰退，這將是自2011年以來最差的增長率。

此外，官員還將核心通膨率的預測上調至2.8%，遠高於2%的目標水準，不過他們仍預計到2027年才能實現該目標。

通膨上升和經濟增長放緩的結合，引發了滯脹的擔憂。滯脹一次出現是在1980年代初期。雖然大多數經濟學家認為，目前環境不太可能重演當時的情況，但聯準會面臨政策挑戰的可能性正在上升，可能不得不在促進增長與抑制通膨之間做出抉擇。

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