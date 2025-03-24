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AI賣贏減肥藥！思愛普市值11兆成歐洲最大企業

2025/03/24 22:36

思愛普成為歐洲最有價值上市公司。（摘自網路）思愛普成為歐洲最有價值上市公司。（摘自網路）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，德國軟體開發商思愛普（SAP SE）24日超越丹麥減肥藥製造商諾和諾德（Novo Nordisk A/S），成為歐洲最有價值的上市公司。

總部設在德國瓦爾多夫（Walldorf）的思愛普，在推出一系列新人工智慧（AI）產品，提升雲端銷售後，股價直線上漲，24日開盤股價跳漲2.3%，在法蘭克福時間上午近11時股價上漲0.9%，市值達3120億歐元（11.13兆台幣），超越諾和諾德，由於新一代減肥藥CagriSema的試驗結果令人失望，今年以來諾和諾德股價已下跌18%。

報導說，在執行長克萊恩（Christian Klein）加劇推動客戶轉向雲端IT基礎設施的使用，過去1年思愛普的股價上漲40%。該過程讓思愛普得以銷售更多與AI功能結合的產品，推升其營收成長。

思愛普發言人表示，「思愛普很榮幸被認可為歐洲最有價值的公司，突顯科技在維持歐洲全球競爭力的關鍵角色；我們持續對雲端、AI與創新的持續投資，反映我們驅動全球企業數位轉型與長期成長的承諾」。

分析師平均預估思愛普今年銷售將成長12%，如果為真，這將是該公司過去10年最大年增幅度。由於最大市場在美國，思愛普也免於歐洲經濟的影響，第4季其美國銷售達29億歐元（1035億台幣），佔其整體營收31%。

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