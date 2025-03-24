香港空置商辦超過42萬坪 至少需7年才能租出去

由於需求低迷，香港優質商辦空置面積可能需要7年到15年才能消化。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，由於需求低迷，香港優質商辦空置面積高達1500萬平方英尺（約42萬1548坪）；國際房仲業者預估，可能需要7年到15年才能消化香港過剩的商辦空間。

世邦魏理仕（CBRE）表示，鑑於目前的空置率和未來新商辦大樓的供應，需求可能需要至少7年才能趕上供應，商辦業主將很難填補這個空白。

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這個7年預測似乎較為樂觀。標普全球評級主管陳威引用的數據稱，如果目前優質商辦的年度淨需求停滯在100萬平方英尺（2萬8103坪），則可能需要15年的時間才能讓這些空置的商辦找到租戶。

由於沒有跟隨經濟災難而進行調整，香港開發商自2019年年中以來增加了850萬平方英尺（23萬8877坪）的商辦面積。根據世邦魏理仕 （CBRE） 追蹤的數據，因反政府抗議活動和新冠疫情爆發導致香港經濟陷入衰退，香港甲級商辦市場需求萎縮了130萬平方英尺（3萬6534坪），租金下跌了40%。

許多商辦業主先前對優質商辦的租金為每平方英尺120港元至140港元（每坪新台幣1萬8150元至2萬1170元）。自商辦市場開始低迷以來，高檔商辦大樓的租金僅為每平方英尺100港元（每坪新台幣1萬5120元），這在一定程度上有助於緩解供過於求的情況。

根據第一太平戴維斯（Savills）彙編的數據，去年前3季，租戶吸收了超過130萬平方英尺（3萬6534坪）的商辦空間，是2022年和2023年年均吸收量的3倍。

仲量聯行（JLL）香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示：「今年年初以來，辦公室租賃市場更加活躍，保險、私人財富和教育行業的擴張需求增加。另一個重要驅動因素是，優質商辦大樓租金的調整已達到具吸引力的水平，使得租戶能以更負擔得起的價格抓住升級機會。」

JLL香港研究部高級主管鍾楚如表示，儘管近期市場情緒有所改善，但前景依然不容樂觀，未來5年預計新增810萬平方英尺（22萬7635坪）的商辦空間，將進一步加劇供過於求的局面。

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