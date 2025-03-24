樺漢攜手QTSC戰略合作 佈局越南智慧城市

樺漢董事長朱復銓（右）與QTSC總經理陳友勇（左）簽署合作協議。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）攜手越南胡志明市光中軟體園區發展有限公司（QTSC），簽署戰略合作協議，結合樺漢的物聯網產品技術優勢與QTSC的數位生態系統，雙方將在關鍵領域展開合作，目標在越南攜手打造智慧綠色城市示範區。

樺漢觀察，QTSC 是胡志明市首家獲得科技企業認證的國營企業，也是第一且最大的軟體園區，負責將全方位的智慧城市業務推動至越南全國地區，掌握國際一體化趨勢，有利於帶動樺漢先進智慧解決方案，優化旗下能源管理系統，同時幫助當地園區減少碳排放，朝著淨零目標穩步前進。

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樺漢指出，雙方此次合作的其中一項重點在於運用人工智慧（AI）與物聯網（AIoT）技術，在目標場域進行資源分析與監控，範圍涵蓋電力、用水、空調等系統，以降低能源消耗，同時部署智慧電網（Smart Grid），支持可再生能源轉型，整合儲能系統，提升電力負載平衡效率。

此外，合作協議內容也包括共同實現即時能源使用監控與優化，減少二氧化碳排放，助力達成2050年淨零碳排目標。而其他合作要項為智慧建築與園區發展、智慧產業園區與數位轉型、智慧監控、智慧製造、智慧醫療，樺漢看好此合作模式不僅有利於提升營運效率，亦減少環境衝擊，確保未來永續發展。

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