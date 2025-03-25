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他藉由贈與公設地避稅 被補稅外加15％滯納金

2025/03/25 07:30

南區國稅局表示，藉由贈與公設地移轉應稅財產，除補稅外，還要加徵15%滯納金。（記者鄭琪芳攝）南區國稅局表示，藉由贈與公設地移轉應稅財產，除補稅外，還要加徵15%滯納金。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，民眾藉免徵贈與稅的公共設施保留地，取巧安排移轉應稅財產給配偶或直系血親，應就實質移轉的應稅財產，根據「遺贈稅」第4條第2項規定課徵贈與稅；若經國稅局查獲，依「納稅者權利保護法」第7條規定，除補徵稅款外，並須按補稅金額加徵15%滯納金及加計利息。

舉例說明，甲君於2024年6月申報贈與公共設施保留地給孫子乙君，國稅局依申報資料核發贈與稅免稅證明；但乙君於受贈次月將該土地以買賣移轉給建商，實價登錄價款2000餘萬元。經國稅局查得，甲君在立約贈與乙君土地同時，也與建商簽定買賣契約，待乙君取得土地所有權後，就將土地賣給建商。

因此，國稅局認定甲君是利用贈與公共設施保留地免徵贈與稅的規定，使乙君實際獲得出售土地價款2000餘萬元；因此，依經濟實質認定甲君贈與標的為該價款，除補徵贈與稅外，並加徵15%滯納金及加計利息。

南區國稅局提醒，若藉由移轉公共設施保留地適用免徵贈與稅規定，實際上贈與應稅財產，依實質課稅原則，應就實質贈與移轉的財產課徵贈與稅，納稅人可在未經檢舉、未經稽徵機關進行調查前自動補報贈與稅，以免被認定有租稅規避情事，除補稅外，還要加徵15%滯納金。

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