對等關稅難避免？USTR貿易失衡國家台灣入榜

川普預料4月2日公佈對等關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普宣稱，4月2日是實施對等關稅的美國「解放日」。華爾街日報報導，對等關稅的對象將比預期縮小，可能限於所謂的「骯髒15國」或美國貿易代表署（USTR）上月公告列出的對美貿易失衡國家，美國將調升這些主要貿易夥伴關稅至數十年未見的水準，據悉台灣在相關名單中。

川普2月簽署「對等貿易與關稅」備忘錄，責成USTR、商務部等多個機關研擬課徵對等關稅與特定產業關稅。華爾街日報24日報導，美國官員透露，包括汽車、半導體與醫藥等特定產業關稅不太可能於4月2日公佈，但白宮當天仍將公佈對等關稅。

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報導指出，川普對加拿大、墨西哥因芬太尼問題而課徵的關稅，以及特定產業關稅等前景，仍充滿不確定性。白宮對於是否以及何時計畫實施相關關稅的詢問，未予回應。

消息來源透露，對等關稅的重點似乎看來比原先設想的更具針對性。美國政府目前專注於對與美貿易持續失衡的15％國家課徵關稅。美國財政部長貝森特近日稱這些國家為「骯髒15國」，雖然他未指明相關國家，但路透之前報導，台灣是此15國之一。

知情者說，這些佔美國多數外貿的國家尤其將受到高關稅衝擊，但其他國家也將面臨較溫和的關稅。

另一名消息人士也表示，被針對的國家預料將與上月USTR在聯邦公報上列出的國家相近。上月底，USTR在公報上公告主旨為「徵求意見以協助審查、鑑別不公平貿易行為，並採取一切必要措施，調查非對等貿易安排造成的傷害」議案，當中列出與美國有最大貿易逆差的國家。

公告（notice）指出，相關國家包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、瑞士、台灣、泰國、土耳其、英國與越南，這些國家佔美國整體貨物貿易88％。

知情者說，川普團隊可以動用總統的緊急經濟權力，讓對等關稅幾乎在4月2日公佈後立即生效。

他們也表示，許多產業代表與白宮官員會談，希望取得關稅豁免，此外，代表五百大企業的許多遊說人士亦致電白宮官員，尋求豁免。不過川普已表示，一旦給予一家企業豁免，就必須適用所有公司，「因此彈性很重要」。

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