金價漲勢剋星 恐出在亞洲、中東珠寶賣家

亞洲和中東地區的珠寶商正努力處理顧客爭相將舊珠寶和金幣兌換成現金。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著金價連創新高，亞洲和中東地區的珠寶商正努力處理顧客爭相將舊珠寶和金幣兌換成現金。路透報導，零售商和產業專家表示，如果拋售潮持續下去，最終可能導致主要市場的進口量減少，進而可能抑制金價的漲勢。

3月14日，現貨金價首次突破每盎司3000美元，並在上週繼續攀升，在政治和金融不確定性的強大推動下，今年迄今的漲幅已超過15%。

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在此之前，2024年黃金價格曾上漲近30%，此次上漲令人震驚，並推動印度最大金銀市場Zaveri Bazaar中經常被忽視的廢金買家的業務成長。

紡織品貿易商安梅什·帕特爾（Unmesh Patel）表示，印度政府下調金幣進口關稅後，他不到七個月前購買了四枚10克金幣，現在賣出這枚金幣，獲利逾25%。他說：「我決定賣掉它，而不是等著價格進一步上漲」。

自7月印度削減進口關稅以來，印度國內黃金價格已上漲逾32%，達到每10克8萬9796盧比的歷史新高。印度金銀珠寶協會（IBJA）會長Prithviraj Kothari表示：如果價格全年維持在如此高位，到2025年，印度的整體需求可能會下降30%以上。

去年，印度廢金供應總量為114.3噸，世界黃金協會預測這一數字到2025年將會增加。

印度透過進口滿足大部分黃金需求，而最大的黃金消費國中國也透過進口滿足了三分之二的需求。

據一位駐杜拜的黃金經銷商稱，中東的珠寶中心也出現了類似的需求下降。世界黃金協會中東和公共政策主管安德魯·那勒（Andrew Naylor）表示，阿拉伯聯合大公國約60%的黃金需求用於珠寶，當價格高漲時，消費者會購買重量較輕的產品。

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