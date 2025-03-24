虎門啟用研創中心 續攻ESG與AI商機

虎門啟用研創中心。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠虎門（6791）今日宣布，正式啟用全新辦公據點「虎門研創中心（CADMEN Digital Innovation Center），新中心以「ESG、ERP與AI整合應用」為核心定位，象徵虎門在智慧營運與企業永續領域的長期承諾，也代表公司邁向全球化數位顧問服務的全新里程碑，迎接數位轉型與永續經營的新時代。

虎門去年營收、獲利皆創新高，稅後淨利8682萬元、成長7.72%，連續5年創下新高，每股稅後盈餘（EPS）4.16元。該公司日前表示，CAE市場需求穩定成長，虎門也持續擴增CAE軟體，並且整合硬體提供軟硬體整合解決方案，滿足客戶不同應用的需求，受惠於CAE應用在半導體、國防、電動車及高頻通訊等相關產業增加，帶動去年營運再創佳績。

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AI帶動產品換代升級，虎門也說，客戶利用CAE工具提升產品研發、生產效率，讓CAE市場成長趨勢明確，虎門也積極多元布局，引進更多專業應用模擬分析軟體以及量測設備、兼具商務及工業需求之超高速相機等，增加產品線以繼續提高滲透率。

虎門也說，公司並將AI與CAE進行應用整合，透過模擬方法的大數據分析，建立預測模型，降低模擬技術門檻及時間成本，來提升客戶之研發效率，創造虎門與客戶的雙贏。

虎門擁有工程智能服務、商管智能服務、工業4.0系統整合解決方案３大業務重心，其中商管智能服務在台灣深耕20餘年，具備專業顧問服務及開發團隊，以自研開經營管理及符合台灣稅務法規所需的專屬模組，根據客戶的產業、產品、問題需求，協助客戶導入ERP系統，實現實務管理需求，提升客戶長期競爭力。

企業邁向數位化趨勢成形，虎門深度理解客戶數位轉型需求，商管智能服務引進ERP新產品線SAP S/4HANA Cloud，提供高效數據整合與即時分析功能，並全面支援跨國營運。

此外，虎門以ERP核心資訊為基礎，透過機器學習與AI應用，協助客戶在日常運營中自動化重複性任務，將人力資源集中於更高價值的業務創新。虎門的創新優勢還提供完整的雲端部署與管理服務，並協助客戶採用高效資源管理策略，支持客戶實現ESG目標，為企業未來增值。

虎門啟用全新辦公據點「虎門研創中心」象徵商管智能服務進一步擴大，陪伴客戶在快速變化的市場環境中，克服種種管理上的挑戰，成為企業邁向智慧與永續的最佳夥伴。

虎門指出，研創中心將作為公司未來營運的重要基地，整合技術研發、顧問服務與客戶共創空間，專注推動ESG導向的企業解決方案、ERP導入最佳實踐，以及AI智慧模型的企業應用，成為虎門未來成長的重要引擎。

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