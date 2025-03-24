晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

虎門啟用研創中心 續攻ESG與AI商機

2025/03/24 20:07

虎門啟用研創中心。（業者提供）虎門啟用研創中心。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠虎門（6791）今日宣布，正式啟用全新辦公據點「虎門研創中心（CADMEN Digital Innovation Center），新中心以「ESG、ERP與AI整合應用」為核心定位，象徵虎門在智慧營運與企業永續領域的長期承諾，也代表公司邁向全球化數位顧問服務的全新里程碑，迎接數位轉型與永續經營的新時代。

虎門去年營收、獲利皆創新高，稅後淨利8682萬元、成長7.72%，連續5年創下新高，每股稅後盈餘（EPS）4.16元。該公司日前表示，CAE市場需求穩定成長，虎門也持續擴增CAE軟體，並且整合硬體提供軟硬體整合解決方案，滿足客戶不同應用的需求，受惠於CAE應用在半導體、國防、電動車及高頻通訊等相關產業增加，帶動去年營運再創佳績。

AI帶動產品換代升級，虎門也說，客戶利用CAE工具提升產品研發、生產效率，讓CAE市場成長趨勢明確，虎門也積極多元布局，引進更多專業應用模擬分析軟體以及量測設備、兼具商務及工業需求之超高速相機等，增加產品線以繼續提高滲透率。

虎門也說，公司並將AI與CAE進行應用整合，透過模擬方法的大數據分析，建立預測模型，降低模擬技術門檻及時間成本，來提升客戶之研發效率，創造虎門與客戶的雙贏。

虎門擁有工程智能服務、商管智能服務、工業4.0系統整合解決方案３大業務重心，其中商管智能服務在台灣深耕20餘年，具備專業顧問服務及開發團隊，以自研開經營管理及符合台灣稅務法規所需的專屬模組，根據客戶的產業、產品、問題需求，協助客戶導入ERP系統，實現實務管理需求，提升客戶長期競爭力。

企業邁向數位化趨勢成形，虎門深度理解客戶數位轉型需求，商管智能服務引進ERP新產品線SAP S/4HANA Cloud，提供高效數據整合與即時分析功能，並全面支援跨國營運。

此外，虎門以ERP核心資訊為基礎，透過機器學習與AI應用，協助客戶在日常運營中自動化重複性任務，將人力資源集中於更高價值的業務創新。虎門的創新優勢還提供完整的雲端部署與管理服務，並協助客戶採用高效資源管理策略，支持客戶實現ESG目標，為企業未來增值。

虎門啟用全新辦公據點「虎門研創中心」象徵商管智能服務進一步擴大，陪伴客戶在快速變化的市場環境中，克服種種管理上的挑戰，成為企業邁向智慧與永續的最佳夥伴。

虎門指出，研創中心將作為公司未來營運的重要基地，整合技術研發、顧問服務與客戶共創空間，專注推動ESG導向的企業解決方案、ERP導入最佳實踐，以及AI智慧模型的企業應用，成為虎門未來成長的重要引擎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財