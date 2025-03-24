博晟生醫骨頭生長技術 今年啟動三期臨床試驗

博晟產品骨生長因子（圖:博晟提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕骨科醫材廠博晟生醫（6733）今（24）日舉辦法說會，董事長陳德禮表示，已上市的博晟自體軟骨再生技術吸引大廠關注並洽談授權合作，雙方已簽訂保密合約，會在適當的時機依規定揭露相關進展。

陳德禮表示，博晟自體軟骨再生技術已通過三期臨床試驗，成功產品化後並進入市場銷售，是市面上唯一經科學驗證可用於軟骨再生的醫療產品，目前已獲得9成醫學中心採購進用，臨床醫師及病患使用人數近年均呈現增長，並由膝蓋關節擴展適應症至肩膀、手肘、手腕、髖部及腳踝等關節部位，病人中有5分之1是退化性關節炎病人。

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至於促進骨頭生長技術目前已完成三項二期臨床試驗，也同步在探索於牙科（在日本也完成了一項牙槽骨增生二期臨床試驗）以及動物醫療領域的應用。陳德禮表示，在日本針對接受治療後骨頭仍無法癒合的骨質疏鬆或年長老化的病患收案，二期臨床試驗數據結果顯示可成功誘導骨幹細胞分化，促進骨細胞形成並再生骨頭，達成100%成功的治癒效果。

在台灣及美國針對中度至重度開放性骨折且需要移植骨頭的病患進行收案，期中分析數據結果顯示即使在低劑量也可達到跟標準療法自體骨移植相似的治癒效果。博晟規劃在進行最終數據分析及臨床試驗報告撰寫後，向衛福部申請結案報告備查。另外，今年將啟動在日本、中國、台灣及東南亞的三期臨床試驗，以加速骨頭生長因子的授權及上市。

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