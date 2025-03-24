禾聯碩看好今年空調市場銷售 有望優於去年

禾聯碩看好今年空調市場銷售。此外，禾聯碩今日宣布與中職「中信兄弟」達成首次合作。圖左為禾聯碩董事長蔡柏毅、右為中信育樂副董事長高英傑。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電廠禾聯碩（5283）今日宣布，與中職「中信兄弟」達成首次合作，贊助中信兄弟包含球員球衣以及球場內廣告，也計畫推出球迷日活動與「夢幻聯名家電」，將吉祥物、經典配色、棒球等元素融入產品設計，進一步提升品牌影響力。

禾聯碩的空調家電品牌包含禾聯HERAN，近年並開創第二品牌山田YAMADA。針對整體空調市場展望，禾聯碩總經理林欽宏指出，今年炎熱氣候預期會比往年更長，加上節能家電補助預期到今年10月告終，最後有望催出買氣，看今年空調銷售有望優於去年、業績將持續擴大，在3至5年品牌布局發酵後，獲利也有望提升。

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禾聯家電長期支持國家體育發展，除今日宣布冠名贊助中信兄弟，過去也曾邀請柔道國手楊勇緯擔任空調產品代言人，並冠名贊助新北棒球隊數年，為基層棒球發展增添助力。林欽宏表示，今年資本支出主要都是行銷費用，尤其會持續推廣山田，打響品牌，同時也要維持禾聯品牌的知名度，投入通路布局等。

近期不動產市場較為低迷，不過禾聯碩也與桃園一建案共同銷售，包含空調、智慧門鎖等產品，預期第四季交屋，不過林欽宏也說，該建案銷售的空調佔公司整體空調銷售的比重不算多，主要是希望拋磚引玉，看商機會逐步發酵；尤其疫後消費者更願意採購平價品牌，對禾聯與山田而言是重要機會。

針對各產品線展望，林欽宏則說，面板近年市況本就壓抑，去年禾聯將液晶產品轉為Google TV，近幾個月銷售開始轉向成長，今年估平緩成長；至於小家電一直維持一定銷售量，禾聯在家電通路經營也很好，今年則期待出現突破性產品，帶動成；洗衣機則是因基期低，成長估會較為顯著

針對與中信兄弟棒球隊的合作， 禾聯碩董事長蔡柏毅表示，兩大台灣在地企業強強聯手，必定能激盪出新的火花，期待透過這次家電與棒球的跨界合作，為喜愛棒球的愛好者帶來嶄新的感受，同時也為運動員及台灣社會帶來更多正向影響，為台灣體育發展貢獻一份力量。

中信育樂副董事長高英傑則表示，感謝禾聯家電對台灣職棒的支持及大力贊助中信兄弟，也期待未來雙方能持續激發創意，共同打造更多元合作計畫，帶給球迷全新體驗。

禾聯家電也表示，除深化對棒球運動的投入，也積極開拓年輕市場，未來將與中信旗下電競戰隊「中信飛牡蠣」展開合作，擴展年輕市場，將禾聯液晶顯示器帶入電競領域，為消費者提供更優質的視聽感受，也為電競玩家打造更沉浸的娛樂體驗。

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