2025年LED市場溫和成長 億光、富采蓄勢待發

Micro LED、Mini LED、車用LED、農業照明與紫外光、紅外光等市場持續成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED（微發光二極體）、Mini LED（次毫米發光二極體）、車用LED、農業照明與紫外光、紅外光等市場持續成長，研調機構集邦（TrendForce）看好今年整體LED市場產值上看130.03億美元，較2024年預估值130億美元溫和成長。其中，LED封裝廠億光（2393）看好合併毛利率穩健上揚，一站式解決方案供應商富采（3714）全面揮軍創新應用領域。

集邦指出，儘管全球總體經濟情況牽動LED市場發展，不過受惠於車用、元宇宙、等創新技術與應用持續發展，加上開發中國家需求穩定，對供應鏈形成有力支撐；此外，板上晶片（COB）與微發光二極體封裝（MiP）的競爭格局也將加速模組化產品的商業模式。

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集邦指出，以2024年數據來看，全球前10大廠商市佔率93%，前3大廠商就佔55%，除了台灣與中國，其他同業出口比重逐年下滑；除了虛擬應用與更高規格的產品升級將助力LED市場向前邁步，人工智慧（AI）帶動的軟體、硬體融合趨勢也有利於產業鏈增進附加價值，確立LED朝著多元化、智慧化與更加先進的方向發展。

億光Q2營收季增雙位數百分比

億光看好今年主要成長動能來自旗下不可見光與車用產品，預估不可見光營收比重與去年的39%約略相當，而車用比重則將成長至14%、年增2個百分點。儘管今年仍有新品研發、設備優化等投資計劃，但在產品線汰弱留強、改善組合之下，合併毛利率仍可望維持高檔表現。

億光目前旗下產品線毛利率由高至低排序為消費型電子、不可見光、車用、照明、背光，其中照明與背光低於合併毛利率水準，且今年首季營收比重達到4成的消費性電子產品進入淡季，不過合併營業額可望僅季減低個位數百分比，第2季業績表現將重返雙位數季增軌道。

富采合併驅動轉型 加速創新佈局

富采2月宣布合併旗下晶元光電與隆達電子為單一子公司，聚焦車用、先進顯示、智能感測與AI光通訊等高附加價值的「3+1」領域，提升研發效率，強化上游磊晶與晶粒技術，以及下游封裝與模組間的整合，提供更具競爭力的創新方案，加速拓展車用市場版圖。

富采管理層預計揮軍4月16日至18日的台灣光電大展（Touch Taiwan），向市場提供完整車用光源解決方案，涵蓋車內外顯示、座艙氛圍與智能感測應用。此外，集團同步全力投入多項光通訊（CPO）新品開發設計導入（Design-in）專案，同時將旗下感測元件事業推向AI機器人供應鏈，看好後續的開源計劃可望推動營收與獲利結構脫胎換骨。

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