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大武山以3.825億拿下福記冷凍食品51％股權 跨入蛋品加工市場

2025/03/24 18:30

大武山董事會通過以每股25元，總交易金額3.825億元，向國興畜產買下福記冷凍食品51%股權。（記者楊雅民攝）大武山董事會通過以每股25元，總交易金額3.825億元，向國興畜產買下福記冷凍食品51%股權。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕雞蛋大廠大武山（6952）今日董事會決議通過以每股25元，總交易金額3.825億元，向國興畜產買下福記冷凍食品51%股權，取得2席董事，預計第2季完成交易，跨入蛋品加工市場。

大武山成立於2007年，目前擁有全國最大蛋雞牧場，蛋雞總飼養量逾百萬隻，雞蛋年銷量超過2億顆，考量近年蛋價市場波動幅度較大，大武山入股福記具上下游整併效益，可望有效降低市場生鮮蛋價波動對公司獲利的影響。

福記公司成立於1969年，主要經營食品加工業務，為國內最大的蛋品加工廠，2024年營收8.33億元，稅後淨利9028萬元，平均毛利率均維持在3成左右，逾5成營收來自雞蛋類產品。主要生產溫泉蛋、溏心蛋、滷蛋、茶葉蛋、蛋沙拉…等多元化的鮮食蛋類產品，其中鐵蛋產品在台灣市佔率高達85%，溫泉蛋亦達70%以上佔有率。

近期福記成功開發豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品，除佈局國內市場外，並外銷至美國、澳洲、新加坡、香港等。

福記除現有高雄路竹廠外，近期將完成總投資金額達8億元的湖內廠建置計畫，預計於今年第2季開始加入生產行列，待兩座食品加工廠運作後，年營收可成長至10億元以上。

大武山表示，持續透過水平及垂直整合，拓展營運版圖，本次透過上下游整併計畫，福記將可協助公司研發雞蛋與蛋雞相關產品，透過鮮食加工，增加雞蛋與蛋雞之附加價值，提升整體產品競爭力，擴大產品出海口。

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