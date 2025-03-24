新光三越初夏購物節4月2日登場 挑戰52億元業績目標

新光三越初夏購物節自4月2日起跑，聯手120家美妝品牌、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2600家品牌夥伴，搶攻母親節檔期。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕各家百貨母親節檔期陸續開跑，新光三越初夏購物節自4月2日起跑，聯手120家美妝品牌、20大香氛品牌、40大國際名品、500家百貨服飾等超過2600家品牌夥伴，搶攻母親節檔期，祭出化妝品單筆滿3000元送3000點skm points，首七日名品滿1萬送5000點skm points，預估全台4月2日至4月23日業績目標為52億元。

新光三越在台中店氣爆意外後，即將展開上半年最重要的母親節促銷檔期，新光三越表示，扣除台中店，今年以來全台營收呈現微幅成長，其中台南店可明顯感受到國際觀光客增加，以退稅金額來看，國際觀光客營收比重從去年的6%提高至10%。

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新光三越指出，初夏購物節的會員專屬回饋包括4月2日起化妝品單筆滿3000元送3000點skm points、首七日名品單筆滿1萬送5000點、skm pay首8日再加碼，新光三越聯名卡單筆刷8000元加贈3000點、8大指定銀行刷服飾（女性服飾／內睡衣／男性服飾／休閒服飾／兒童服飾）滿5000元加贈2000點skm points，12大指定銀行亦推出多重消費滿額贈skm points等。

新光三越攜手120大美妝品牌推出最強美妝商品陣容，打造消費者最喜愛的超級品牌日－聯手7大品牌推出8款限定「買組贈點」組合，加碼最高贈2000點skm points，更號召20大香氛品牌打造全台最大香氛圖書館，引進全台首發，超火紅的韓國高顏值美妝fwee快閃店等，此外，40大國際名品首七日會員再享單筆滿萬送5000點，再搭配超過500家服飾品牌全面8折起的獨家優惠，搶先購入今年春夏最夯的穿搭單品。

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