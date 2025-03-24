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最強金屬？銅今年已噴漲27％ 多頭喊每噸上看1.3萬美元

2025/03/24 19:11

受到川普關稅影響，銅價大幅走揚。（路透）受到川普關稅影響，銅價大幅走揚。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普關稅影響，推升黃金及銅價，紐約銅價今年漲幅逾27%，漲贏黃金。大多頭預測，銅價將創下新高，每噸上看1.3萬美元。值得注意的是，由於關稅衝擊，美國與其他地區的價差擴大至每噸1400美元，至少有50萬噸銅正運往美國，交易商可望從中賺取巨大差價。

礦業網站《Mining》報導，川普的關稅威脅導致全球銅庫存減少，並創造前所未有的套利機會，最受矚目的銅多頭之一再次預測銅價將創新高。

前托克銅業掌門人、能源交易商 Mercuria 金屬業務負責人賓塔斯（Kostas Bintas）是知名銅多頭，他說，川普威脅徵收銅關稅所造成的混亂，改變市場格局，大量金屬流入美國，將導致世界其他地區出現供應短缺的危險，尤其最大的金屬消費國-中國。

賓塔斯指出，銅市場正在發生一些異常情況，預計銅價將達到每噸1萬2000 美元或 1萬3000 美元，並稱現在很難給出一個確切數字，因為這種情況以前從未發生過。

他強調，儘管美國尚未對進口銅徵收廣泛關稅，但美國銅價每噸高出世界其他地區約1400美元，促使交易商將所有可用的銅運往美國。他直言，「就每噸銅的利潤而言，我從未見過如此美妙的交易機會」。

能源交易商 Mercuria 估計， 約有 50 萬噸銅正在運往美國，遠高於每月約 7 萬噸的正常進口量，Mercuria 本身就有 8萬5000噸至 9萬噸銅正在運往美國，交易商希望從巨大的價差賺取利益。

統計顯示，全球銅價已經大幅上漲，今年迄今 LME 銅價上漲 12% 至上週五（21日）每噸 9855.5 美元；紐約商品交易所的銅期因關稅威脅接近歷史新高，來到每噸1.1萬美元以上，今年以來大漲27.6%。

不過，如果對川普貿易戰可能導致全球經濟放緩的擔憂，被證明是準確的，那麼對銅價飆升的預測可能會被削弱。對此，Mercuria並不擔心這種風險，它預測今年全球需求將超過供應 32萬噸，再加上庫存被運往美國，可能會耗盡美國以外很大一部分庫存。

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