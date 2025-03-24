挑戰輝達？螞蟻稱以中國晶片訓練AI模型 成本降20％

中國螞蟻集團稱以中國國產晶片訓練AI模型，成本降低約20%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情者透露，阿里巴巴創辦人馬雲支持的螞蟻集團，以中國製造的半導體，發展訓練人工智慧（AI）模型的技術，相關成本將降低20%。

消息人士說，螞蟻使用阿里巴巴集團、華為等國產晶片，以所謂「混合專家」（MoE）的機器學習技術來訓練模型，所得結果類似使用輝達H800等晶片。一名知情者說，螞蟻目前仍使用輝達晶片訓練AI 開發，不過目前其最新模型的訓練，主要依賴超微與中國晶片等替代產品。

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報導說，這些模型標示螞蟻涉足美中企業的競賽，自DeepSeek展現如何能以遠低於OpenAI與Google投入的數十億美元資金，訓練AI模型後，該競賽加劇。這也突顯中國企業如何試圖以國產晶片取代最先進的輝達半導體，雖然H800不是輝達最先進的晶片，卻是一款性能相對強大的處理器，目前美國禁止出口中國。

螞蟻集團本月初發表研究論文，宣稱其模型在某些基準測試中，表現優於Mete Platforms。彭博對此尚未能確證，但若其運作如同宣稱，螞蟻的平台將因大幅降低推理或支援AI服務的成本，而標示著中國AI發展再度出現新進展。

隨著企業投入大量資金於AI，MoE模型成為熱門選項，並因Google、DeepSeek等公司的使用而獲得認可。然而，MoE模型的訓練通常依賴輝達高效能晶片，高昂的成本讓許多公司卻步。螞蟻致力於以更有效率的方式訓練大型語言模型，其論文明確表示，該公司設立的目標是「不使用頂級圖形處理器（GPU）」訓練模型。

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