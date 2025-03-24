矽谷創投加速器Plug and Play 落腳桃園

全球知名創投加速器Plug and Play將在桃園設立新公司，桃市府經發局長張誠24日表示，這項合作是推動桃園產業生態系的重要里程碑，Plug and Play規劃於桃園市虎頭山創新園區啟動計畫。（經發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府經濟發展局今（24）日宣布，全球知名創投加速器Plug and Play將在桃園設立新公司，以協助桃園新創企業加速接軌國際市場，經發局長張誠表示，此次合作源自桃市府於2023年8月率團訪問美國加州矽谷Plug and Play總部，與該公司執行長兼創辦人賽義德·阿米迪（Saeed Amidi）簽署合作備忘錄，打造促進新創產業發展及國際化的創新生態系。

張誠表示，這項合作是推動桃園產業生態系的重要里程碑，Plug and Play規劃於桃園市虎頭山創新園區啟動計畫，近期將公布徵選方式，加速計畫包含為新創企業提供一對一教練諮詢、提供人才與資金輔導與媒合等國際鏈結機制，發展有潛力公司成為獨角獸。

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經發局表示，Plug and Play透過遍佈全球的網絡與資源，獨特的加速培育模式，成為全球領先的創新平台，協助卓越的新創企業拓展國際市場，期待以這項合作計畫，遴選推薦台灣傑出新創企業接受Plug and Play的加速輔導，以及與矽谷同步的專業教練諮詢顧問，有機會參加美國總部的國際峰會，直接與全球投資機構、企業及技術專家交流，接軌全球產業切入供應鏈。

經發局表示，此計畫將進行1年2梯次的遴選活動，期望促成更多跨產業技術合作，包括人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、智慧城市、永續發展等跨域應用，達成智慧化、低碳化、高值化等目標，歡迎台灣的新創團隊落地桃園，介接Plug and Play的全球網絡資源，擴展台灣新創產業商機，報名連結：https://www.plugandplaytechcenter.com/contact、聯絡信箱：s.ho@pnptc.com。

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