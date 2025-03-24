國產署公告7宗地上權招標 權利金底價合計44.8億

財政部國產署公告今年首批7宗國有地招標設定地上權，面積合計2.38公頃，權利金底價合計44.8億元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今（24日）公告今年首批7宗國有地招標設定地上權，包括台中市4宗，台北市、台南市及澎湖縣各1宗，面積合計2.38公頃，權利金底價合計44億8090萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與，預計5月5日開標。

國產署表示，本批次首次列標者計5宗，屬住宅區土地有3宗，其中台北市中山區土地，位於松江路靜巷內，鄰近協和婦女醫院及伊通公園，面積約842.5坪，屬北市精華地區難得的大面積標的，權利金底價11.14億元。

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另，台中市南屯區土地，位於第13期市地重劃區內，土地坵型方正；澎湖縣馬公市土地，位於馬公市中心，鄰近馬公國小、澎湖縣政府，生活機能便利；另2宗台中市西屯區乙種工業區土地，皆位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中市工業區西南隅，交通便利。

至於2宗曾列標的土地，台中市干城商業區土地，鄰近火車站商圈為發展成熟地區，區位良好；台南市東區平實營區商業區土地，面積近1.2公頃，四面臨路且坵塊方整，屬稀有的大面積優質標的，權利金底價約26.39億元。

國產署並表示，今年1月8日修正發布「國有非公用土地設定地上權作業要點」，一般公開招標案辦理分戶轉讓，其無償委託管理契約受託人，原須持續辦理受託事項至地上權存續期間屆滿，本次增訂該契約一定條件提前退場機制；1月23日修正投標須知，招標標的如屬基金財產依法須繳納營業稅者，得標權利金及地租內含營業稅，今年起辦理招標案件皆適用上述規定，不溯及既往。

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