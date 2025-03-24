晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國產署公告7宗地上權招標 權利金底價合計44.8億

2025/03/24 17:22

財政部國產署公告今年首批7宗國有地招標設定地上權，面積合計2.38公頃，權利金底價合計44.8億元。（資料照）財政部國產署公告今年首批7宗國有地招標設定地上權，面積合計2.38公頃，權利金底價合計44.8億元。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今（24日）公告今年首批7宗國有地招標設定地上權，包括台中市4宗，台北市、台南市及澎湖縣各1宗，面積合計2.38公頃，權利金底價合計44億8090萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與，預計5月5日開標。

國產署表示，本批次首次列標者計5宗，屬住宅區土地有3宗，其中台北市中山區土地，位於松江路靜巷內，鄰近協和婦女醫院及伊通公園，面積約842.5坪，屬北市精華地區難得的大面積標的，權利金底價11.14億元。

另，台中市南屯區土地，位於第13期市地重劃區內，土地坵型方正；澎湖縣馬公市土地，位於馬公市中心，鄰近馬公國小、澎湖縣政府，生活機能便利；另2宗台中市西屯區乙種工業區土地，皆位於辰億自辦市地重劃區內，緊臨原台中市工業區西南隅，交通便利。

至於2宗曾列標的土地，台中市干城商業區土地，鄰近火車站商圈為發展成熟地區，區位良好；台南市東區平實營區商業區土地，面積近1.2公頃，四面臨路且坵塊方整，屬稀有的大面積優質標的，權利金底價約26.39億元。

國產署並表示，今年1月8日修正發布「國有非公用土地設定地上權作業要點」，一般公開招標案辦理分戶轉讓，其無償委託管理契約受託人，原須持續辦理受託事項至地上權存續期間屆滿，本次增訂該契約一定條件提前退場機制；1月23日修正投標須知，招標標的如屬基金財產依法須繳納營業稅者，得標權利金及地租內含營業稅，今年起辦理招標案件皆適用上述規定，不溯及既往。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財