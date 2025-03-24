增資2500億非補貼 台電：電價漲幅溫和、台灣CPI低於韓法英德

台電表示，政府過去增資台電2500億元並非補貼，行政院編列1000億預算補助台電，目的是補足民生電價未調足差額。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨團今（24）日召開記者會指稱4年來撥補台電超過3000億元，電價仍上漲。對此，台電強調，政府過去增資台電2500億元並非補貼，行政院編列1000億預算補助台電，目的是補足民生電價未調足差額。而且2023年我國CPI年增率2.49%，也低於韓、法、英、德等國，顯見我國電價調幅和緩且細緻，有效抑低通膨。

台電強調，政府過去增資台電2500億元並非補貼，而是投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，無法填補台電為減緩物價衝擊導致的虧損。

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台電表示，國際電業營運皆受燃料價格暴漲衝擊，各國也採取電價適度調整、政府直接補貼電業等措施，以維持電業營運，若將台電的狀況與國際電業相比，便能看出我國電價始終沒有足額反映成本，而是由台電吸收差額以緩衝通膨，因此台電也需要補貼以健全財務體質。

立委則提出，雖然我國電價比韓國低，但韓國薪資水準較我國來得高。台電認為，這樣比喻並不妥當，發電成本主要受燃料價格影響，而燃料售價屬於國際流通價格，不受個別國家薪資水準影響。

針對立委建議是否應比照韓國提高核能占比，台電表示，韓國自2021年起8度調漲電價，且2024年韓國住宅、工業電價累計漲幅仍達49%、106%，相較我國住宅電價近3年累計僅調7.1%，顯見核能使用與否與電價漲幅無關。

台電進一步表示，台電近年來竭力扮演物價消波塊的角色，也間接抑低我國的物價指數，若以2023年CPI年增率來看，韓國3.61%、法國4.89%、英國6.83%、德國5.99%，我國則是2.49%。

立委指台電虧損與核能發電有所關聯，台電對此說明，2022至2024年台電受核電機組除役影響收益約400億元，對比同期間國際燃料成本暴增造成現今累虧逾4000億元，顯見核電除役絕非台電虧損的主因。

台電續說，且核一、核二的室外乾貯相關執照遭新北市政府延宕，以至於用過燃料池滿等問題未解，核二1號機甚至提早半年停止運轉。

立委還提到燃料價格已回跌，台電澄清，近期國際燃料價格雖有回穩，仍較2016至2020年均價高出6成，例如2025年煤價預估120元至130元/噸、氣價15.4元/立方公尺，遠高於疫情前五年均價（2016至2020年）的煤價80元/噸、氣價9元/立方公尺。

台電指出，政府原以編列預算的方式撥補，補足民生電價未調足差額，可惜未獲國會支持。而電價若長期無法反映成本，例如330度以下民生電價仍較20年前還便宜，台電雖努力開源節流，恐仍持續虧損。

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