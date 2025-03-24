寬宏股東獨享！想要江蕙演唱會保留票、5折優惠套票最後買進日3/31

寬宏提供「江蕙股東暨歌迷福利」與「五折優惠套票」兩種福利，給持有1000股以上的股東，想要參與今年股東優惠的股東，最後買進股票的時間為3月31日。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股寬宏藝術（6596）宣布配發每股現金股利7元後，今（24）日再度公布股東優惠政策，將提供「江蕙股東暨歌迷福利」與「五折優惠套票」兩種福利，給持有1000股以上的股東，想要參與今年股東優惠的股東，最後買進股票的時間為3月31日。

寬宏表示，詳細的優惠福利購票方式將會列印於股東開會通知書，於今年5月2日開始寄發，股東可掃描開會通知書封面專屬股東優惠QR CODE，進入優惠說明，取得優惠資料進行購票。

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寬宏特別為二姊歌迷的股東們，準備江蕙2025年演唱會保留票共80組（ 1組2張共計160張，價位6800元，無折扣，售完即止），供歌迷股東購買。每位股東限登記購買1組 （2張連位，不接受購買單張），須為本人訂購（採會員實名制入場），不能選擇場次與座位，預計5月2日 （五）中午12:00開放下載傳真表單，5月9日 （五） 中午12:00開放傳真，將依傳真先後次序，由票務專員以電話聯繫方可確認訂單是否有訂購成功，數量有限，售完即止，不保證傳真成功即訂票成功，若票券售完訂單未成立將不另行通知。

至於五折優惠套票：提供音樂劇「日落大道」、愛爾蘭踢踏舞劇-「火焰之舞」、2025李國修紀念作品「半里長城」專屬優惠場次，可任選場次搭配、不限價位（例如A節目1張+B節目1張或再加C節目2張），每一股東最多限買4組（1組2張，最多8張）五折優惠套票。

寬宏藝術指出，今年營運兩大重點為天后江蕙再度舉辦演唱會與悲慘世界紀念版音樂會首度來台，江蕙於北高雙蛋演出20場，營收將貢獻在7~8月，悲慘世界音樂會於國家戲劇院與衛武營歌劇院演出共52場，營收將貢獻在6~7月，7月還規劃莎拉布萊曼北流演唱會2場，第三季、第四季仍有更多展演活動等待公布與售票。

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