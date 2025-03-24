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3/25為最後買進日！聯電咖波筆套組等20檔股東會紀念品1次看

2025/03/24 16:38

想要獲得大魯閣4000元禮包、聯電咖波筆套組等20檔股東會紀念品，明（25日）為最後買進日。（示意圖，資料照）想要獲得大魯閣4000元禮包、聯電咖波筆套組等20檔股東會紀念品，明（25日）為最後買進日。（示意圖，資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉。明（25日）是獲得20檔股東會紀念品的最後買進日，包括大魯閣（1432）「4000元禮包」、南紡（1440）「統一好勁道麵條5入組」、聯電（2303）的「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」、葡萄王（1707）「葡萄王靈芝巴西菇菌絲體益菌複方膠囊」、超商卡和面膜等實用紀念品，想上車的投資人們要快！

20檔公司及股東會紀念品，分別如下。

公司代號 名稱 最後買進日 股東會紀念品
1432 大魯閣 3月25日 『800元消費抵用券』、『每月玩樂買1送1券』8張 
1440 南紡 3月25日 統一好勁道麵條5入組 
1528 恩德 3月25日 7-11 50元商品卡 
1611 中電 3月25日 50元超商禮物卡 
1707 葡萄王 3月25日 葡萄王靈芝巴西菇菌絲體益菌複方膠囊50粒/瓶 
2108 南帝 3月25日 珍珍休閒食品 
2464 盟立 3月25日 義美提領券50元 
2546 根基 3月25日 環球購物中心禮券100元 
2614 東森 3月25日 森美妍胺基酸保濕潔面霜 
2636 台驊控股 3月25日 炭錢黃金皂二入 
3708 上緯投控 3月25日 7-11 商品卡（35元） 
4402 郡都開發 3月25日 7-11 35元商品卡 
4945 陞達科技 3月25日 洗潔精 
6156 松上 3月25日 清潔用品 
8011 台通 3月25日 毛寶洗衣精 
8028 昇陽半導體 3月25日 多用途承置架 
8240 華宏 3月25日 全家禮物卡50元 
8383 千附 3月25日 7-11 50元商品卡 
8927 北基 3月25日 25元公司油票 
9958 世紀鋼 3月25日 竪紋方口玻璃碗 

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