3/25為最後買進日！聯電咖波筆套組等20檔股東會紀念品1次看

想要獲得大魯閣4000元禮包、聯電咖波筆套組等20檔股東會紀念品，明（25日）為最後買進日。（示意圖，資料照）
陳麗珠／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉。明（25日）是獲得20檔股東會紀念品的最後買進日，包括大魯閣（1432）「4000元禮包」、南紡（1440）「統一好勁道麵條5入組」、聯電（2303）的「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」、葡萄王（1707）「葡萄王靈芝巴西菇菌絲體益菌複方膠囊」、超商卡和面膜等實用紀念品，想上車的投資人們要快！
20檔公司及股東會紀念品，分別如下。
|公司代號
|名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1432
|大魯閣
|3月25日
|『800元消費抵用券』、『每月玩樂買1送1券』8張
|1440
|南紡
|3月25日
|統一好勁道麵條5入組
|1528
|恩德
|3月25日
|7-11 50元商品卡
|1611
|中電
|3月25日
|50元超商禮物卡
|1707
|葡萄王
|3月25日
|葡萄王靈芝巴西菇菌絲體益菌複方膠囊50粒/瓶
|2108
|南帝
|3月25日
|珍珍休閒食品
|2464
|盟立
|3月25日
|義美提領券50元
|2546
|根基
|3月25日
|環球購物中心禮券100元
|2614
|東森
|3月25日
|森美妍胺基酸保濕潔面霜
|2636
|台驊控股
|3月25日
|炭錢黃金皂二入
|3708
|上緯投控
|3月25日
|7-11 商品卡（35元）
|4402
|郡都開發
|3月25日
|7-11 35元商品卡
|4945
|陞達科技
|3月25日
|洗潔精
|6156
|松上
|3月25日
|清潔用品
|8011
|台通
|3月25日
|毛寶洗衣精
|8028
|昇陽半導體
|3月25日
|多用途承置架
|8240
|華宏
|3月25日
|全家禮物卡50元
|8383
|千附
|3月25日
|7-11 50元商品卡
|8927
|北基
|3月25日
|25元公司油票
|9958
|世紀鋼
|3月25日
|竪紋方口玻璃碗
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