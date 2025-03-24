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築間餐飲「芡芳」鍋物 首店插旗台中

2025/03/24 16:20

築間餐飲今天宣佈打造全新的鍋物品牌「芡芳」，首店插旗台中，「芡芳石頭火鍋」最低只要208元起，上半年預計開出10家。（築間提供）築間餐飲今天宣佈打造全新的鍋物品牌「芡芳」，首店插旗台中，「芡芳石頭火鍋」最低只要208元起，上半年預計開出10家。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕築間（7723）餐飲今天宣佈打造全新的鍋物品牌「芡芳」，首店插旗台中，「芡芳石頭火鍋」最低只要208元起，上半年預計開出10家。

築間餐飲集團目前全台已有14個品牌，共192家分店，其中主力的築間幸福鍋物占129家，燒肉smile和築間酸菜魚分占26家和19家，海外則已開出５家分店。

築間表示，迎接第2季及母親節檔期到來，看好年產值超過400億火鍋商機，繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」之後，再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。

首店選擇台中市文心路二段上緊鄰台中市政府及捷運市政府站，將於4月2日正式開幕，開幕當天推出開幕限定優惠2人同行88折、4人以上同行68折優惠。

「芡芳石頭火鍋」定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源，最低只要208元起，平日11:00至16:00更推出午間輕享，不到300元就可享用海陸系列豬魚、牛魚、牛雞及豬雞雙盛套餐。

套餐包含了厚工湯底、肉品／海鮮及18 選當季蔬菜盤，推出３大現炒系列湯底，芡芳經石頭湯、雙份魷魚石頭湯及山珍海味湯；主餐則提供超過 20 種肉品與海鮮，自助吧更提供了11 款冷、熱飲及泰國原裝進口的明果冰淇淋。

築間餐飲集團表示，隨著築間的市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，今年將以雙位數展店為目標，持續佈局街邊店及百貨商場的門市，擴大品牌聚落集客效益，並進一步穩定香港與日本等海外市場營收表現。

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