台北101與國壽合作建「置地廣場 台中」 中市百貨進入戰國時期

台北101與國泰人壽攜手進軍台中，興建「置地廣場 台中」，已在興建中。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北101與國泰人壽今日宣告兩大龍頭企業攜手進軍台中，興建「置地廣場 台中」，在台灣大道靠近文心路，距離大遠百及新光三越相當近，預計2029年完工後投入營運；此外，位在北屯洲際棒球旁的漢神百貨預計今年第四季會完工且營業、台中廣三SOGO在台中高鐵區的D-ONE 第一大天地，則是力拼2026年底完工，台中百貨業進入「戰國時期」；對此，中市各大百貨公司表示樂見並且歡迎新的百貨公司進駐，一同繁榮百貨業。

台中市經發局表示，歡迎業者進駐台中，市府將提供招商團隊專人服務；而台中近年經濟持續亮眼，台中百貨業欣欣向榮，如全台最大商城D-one已於去年6月動工、漢神洲際購物中心則於去年8月完成上梁儀式，現有的商城如日商三井台中港outlet與東區lalaport均吸引中彰投地區龐大消費人群。

請繼續往下閱讀...

台北101與國泰人壽合作在台中興建「置地廣場 台中」早已動工，位在台灣大道上，近文心路口，距離新光三越及大遠百非常近，只隔著惠中路及文心路，隔著文心路就是市政府，地點非常好。

台北101與國泰人壽攜手興建「置地廣場 台中」。（記者蘇金鳳攝）

對於台中市又將多一個百貨公司，正忙著修復的新光三越表示，後續整復計畫加速進行中，對於101拓點，樂見商圈共榮；台中大遠百則表示，樂見並且歡迎新的百貨公司進駐，相信可以共同再把七期的商圈擴的更大。

在台中高鐵站前正在興建D-ONE 第一大天地的台中廣三SOGO表示，代表台中經濟開始起飛，台中未來的商場勢力範圍會擴大，這要是人口、消費力、天氣也是一個主因，很期待及歡迎台北101攜手國泰一同為台中打造不同的生活圈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法