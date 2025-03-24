肯德基「會員限定」蛋撻神券、桶餐 下殺56折限量開搶

肯德基「PK雙饗卡APP」會員限定優惠券第2波3月26日10點30分限量開搶，包括蛋撻神券限時回歸、桶餐56折只要239元，再送外送免運券。（肯德基提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕肯德基「PK雙饗卡APP」會員限定優惠券第2波3月26日10點30分限量開搶，包括蛋撻神券限時回歸、桶餐56折只要239元，再送外送免運券。

肯德基表示，蛋撻點心神券回歸，原味蛋撻x2+雙色轉轉QQ球x1+無糖茉莉綠茶（小）x1，只要79元即可享受限時超低優惠價購買，相當於42折。

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還可享有「香酥脆薯（大）」（優惠代碼：40648）買1送1，平均1包大薯只要33元， 3月31日前登入PK 雙饗卡 APP免消費就可以抽萬元旅遊金。

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