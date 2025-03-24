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電業法修法初審通過 台電維持綜合電業經營不分拆

2025/03/24 15:53

台電將維持綜合電業經營型態。（資料照）台電將維持綜合電業經營型態。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院經濟委員會24日初審通過《電業法》部分條文修正草案，全數條文以行政院版本通過，台電將維持現行綜合電業的經營形態不分拆。

經濟部表示，未來綠能交易將成為電力市場主軸，因此推動電業法修法，排除綠電交易障礙、引進民間資源強化電網韌性外，並加強電力交易市場監管。

修法4大重點為放寬再生能源售電業交易限制、納管儲能及需量反應、強化電力交易平台中立性，以及台電公司維持現行經營型態不分割。

2017年電業法修法要求台電必須在2025年底完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電等三家公司。經濟部長郭智輝表示，因應國際淨零趨勢及極端氣候下的電力調度挑戰，電力建設需仰賴龐大資源挹注，因此台電維持綜合電業的組織型態，以確保電網韌性，並提高資源投入效益與供電穩定。

能源署代理署長李君禮表示，考量儲能業日趨蓬勃、加上電業自由化後需量反應交易更活絡，這次修法將儲能設備、台電執行的需量反應措施等，納入「特定電力供應業」規範範疇。

排除綠電交易障礙方面，則放寬再生能源受電業交易限制。李君禮說明，現行電業法規定再生能源售電業，所購電力只能賣給終端用電戶，但修法後電力就可以賣給其他售電業，提升售電業者間的調節功能。

強化電力交易平台中立性方面，李君禮說明，目前電業市場交易由台電執行，考量台電維持綜合電業型態，其交易機制就必須要公平、公正，若未採行中立性運作措施，能源署要求限期改善，否則處以新台幣50萬元以上、500萬元以下罰鍰，並按次處罰。

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