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愷森能源進軍日本儲能市場 埼玉2案場年底完工併網

2025/03/24 15:35

愷森能源董事長何佳璟指出，日本埼玉2案場預計年底完工併網。（記者張慧雯攝）愷森能源董事長何佳璟指出，日本埼玉2案場預計年底完工併網。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕力麗店（5364）轉投資子公司愷森能源積極拓展日本儲能市場，推動再生能源應用發展，目前愷森能源已取得日本當地7個儲能案場的建置許可總容量達14MW，案場範圍涵蓋東京、九州至北海道等經濟核心區域，預計今年底前埼玉縣兩座2MW高壓儲能案場將正式完工併網。

愷森能源董事長何佳璟指出，相較於台灣因綠電發電供應不足導致儲能市場發展受限，日本因再生能源建置目標明確，已建構完善的政策與市場機制，並透過電力公司與政府協力推動多元能源管理方案，提供業者穩定的投資環境。

他表示，目前愷森能源已取得日本電力公司7個高壓儲能案場的開發許可，另有30個以上的高壓案場正在逐步完成開發許可，未來將同步參與短期調整力市場、爭取輔助金及參與長期脫碳素市場，以靈活調度與多元交易機制提升市場競爭力。

進一步指出，公司首個日本儲能案場坐落埼玉縣，因埼玉鄰近東京，具備穩定供應都會區能源需求的優勢，預計今年底前位於埼玉的2個儲能案場即能完工，並開始併網運營，成為首批貢獻愷森營收的日本案場。

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